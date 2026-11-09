При атаке БПЛА во Всеволожске в Ленобласти погибла женщина
При падении обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома в городе Всеволожске погибла женщина. Она находилась в квартире на верхнем этаже. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Глава региона выразил соболезнования близким погибшей. Господин Дрозденко также пообещал оказать ее семье необходимую помощь. Губернатор добавил, что остальных жильцов эвакуировали. В доме культуры был развернут пункт временного размещения. Сейчас, по его словам, там остаются четыре человека.
Всего в ночь на 9 ноября над Ленинградской областью сбили 113 беспилотников. Помимо Всеволожска, в городе Кириши обломки БПЛА попали в квартиру. Обошлось без пострадавших.