Шойгу заявил о регулярных провокациях НАТО у границ России

Инфраструктура Североатлантического альянса (НАТО) планомерно расширяется в Польше и странах Прибалтики, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, объединение непрерывно «ведет техническую разведку» РФ и Белоруссии, а также регулярно устраивает провокации у границ двух стран.