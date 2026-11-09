Шойгу заявил о регулярных провокациях НАТО у границ России
Инфраструктура Североатлантического альянса (НАТО) планомерно расширяется в Польше и странах Прибалтики, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, объединение непрерывно «ведет техническую разведку» РФ и Белоруссии, а также регулярно устраивает провокации у границ двух стран.
«Продолжается милитаризация Европы, растут военные расходы, на учениях демонстративно отрабатываются наступления на восток»,— сказал господин Шойгу на заседании секретарей Совбезов стран СНГ (цитата по «РИА Новости»).
В Литве 6 ноября начались учения Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26, в которых задействованы свыше 6 тыс. военнослужащих НАТО. МВД России регулярно отмечает рост активности альянса у западных границ страны. В ведомстве считают, что НАТО рассматривает Балтию и Скандинавию как район возможного противостояния с Россией.