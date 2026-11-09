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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
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«Ваш муж — лауреат Нобелевской премии, мы хотели бы поговорить с мсье Буниным!»

9 ноября 1933 года Ивану Бунину присудили Нобелевскую премию
Находящийся в эмиграции во Франции Иван Бунин в 1933 году стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. Он родился в 1870 году в Воронеже в обедневшей дворянской семье и так и не получил систематического образования, но это не помешало ему стать тончайшим стилистом, знатоком человеческой души и одним из самых известных в мире русских писателей.
Иван Алексеевич Бунин родился 10 октября 1870 года в Воронеже, умер 8 ноября 1953 года в Париже. Россию он покинул в январе 1920 года, считая революцию крахом страны, и так и не вернулся на родину
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Иван Алексеевич Бунин родился 10 октября 1870 года в Воронеже, умер 8 ноября 1953 года в Париже. Россию он покинул в январе 1920 года, считая революцию крахом страны, и так и не вернулся на родину

Официальный сайт мэра Москвы

Отец писателя (на фото) помещик Алексей Николаевич Бунин. Иван Бунин писал о нем в «Автобиографической заметке»: «Ум его, живой и образный — он и говорил всегда удивительно энергическим и картинным языком, характер — порывистый, решительный, открытый и великодушный… Все его существо было… пропитано ощущением своего барского происхождения… Но даже его крепостные говорили, что “во всем свете нет проще и добрей” его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать»
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Отец писателя (на фото) помещик Алексей Николаевич Бунин. Иван Бунин писал о нем в «Автобиографической заметке»: «Ум его, живой и образный — он и говорил всегда удивительно энергическим и картинным языком, характер — порывистый, решительный, открытый и великодушный… Все его существо было… пропитано ощущением своего барского происхождения… Но даже его крепостные говорили, что “во всем свете нет проще и добрей” его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать»

Орловский государственный литературный музей

Бунин происходил из старинного дворянского рода, в числе его дальних родственников «русская Сафо» Анна Бунина (1774–1829) и Василий Жуковский. По воспоминаниям Бунина, маленьким его никогда не наказывали, мать Людмила Александровна очень его баловала и проводила с ним много времени На фото: Бунин в детстве в платье девочки, 1872 год
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Бунин происходил из старинного дворянского рода, в числе его дальних родственников «русская Сафо» Анна Бунина (1774–1829) и Василий Жуковский. По воспоминаниям Бунина, маленьким его никогда не наказывали, мать Людмила Александровна очень его баловала и проводила с ним много времени
На фото: Бунин в детстве в платье девочки, 1872 год

Неизвестный автор

В Елецкий уезд семья Буниных переехала, когда будущему писателю было четыре года. Во время учебы в Елецкой мужской гимназии начиная с десяти лет Бунин жил в Ельце на съемной квартире; в этом доме сейчас расположен Литературно-мемориальный музей писателя
4/214/21

В Елецкий уезд семья Буниных переехала, когда будущему писателю было четыре года. Во время учебы в Елецкой мужской гимназии начиная с десяти лет Бунин жил в Ельце на съемной квартире; в этом доме сейчас расположен Литературно-мемориальный музей писателя

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Бунин быстро потерял интерес к обучению, его сначала оставили на второй год, а в четвертом классе исключили из гимназии На фото: здание Мужской гимназии в Ельце
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Бунин быстро потерял интерес к обучению, его сначала оставили на второй год, а в четвертом классе исключили из гимназии
На фото: здание Мужской гимназии в Ельце

Степан Губский / ТАСС

Первые литературные опыты Бунина относятся к концу 1880-х. Когда ему было 17, он написал стихи на смерть своего кумира поэта Семена Надсона, и они были опубликованы в журнале «Родина». «Утро, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду»,— писал Бунин
6/216/21

Первые литературные опыты Бунина относятся к концу 1880-х. Когда ему было 17, он написал стихи на смерть своего кумира поэта Семена Надсона, и они были опубликованы в журнале «Родина». «Утро, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду»,— писал Бунин

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1889 году Бунин начал работать в газете «Орловский вестник» и познакомился с работавшей там корректором Варварой Пащенко, которая в 1891 году стала его первой «невенчанной» женой (против брака с крайне ограниченным в средствах молодым человеком выступали ее родители). «Высокая, с очень красивыми чертами, в пенсне»,— вспоминал свои впечатления о ней Бунин. В 1894 году Варвара покинула Бунина, оставив записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом»
7/217/21

В 1889 году Бунин начал работать в газете «Орловский вестник» и познакомился с работавшей там корректором Варварой Пащенко, которая в 1891 году стала его первой «невенчанной» женой (против брака с крайне ограниченным в средствах молодым человеком выступали ее родители). «Высокая, с очень красивыми чертами, в пенсне»,— вспоминал свои впечатления о ней Бунин. В 1894 году Варвара покинула Бунина, оставив записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом»

Неизвестный автор

В 1898 году Бунин оказался в Одессе, где познакомился с редактором издания «Южное обозрение» Николаем Цакни и его 19-летней дочерью Анной. Она стала его первой официальной женой. «Красавица, но девушка изумительно чистая и простая»,— писал он в письме старшему брату Юлию. В браке, продлившемся два года, родился сын Николай, который умер от скарлатины в 1905 году
8/218/21

В 1898 году Бунин оказался в Одессе, где познакомился с редактором издания «Южное обозрение» Николаем Цакни и его 19-летней дочерью Анной. Она стала его первой официальной женой. «Красавица, но девушка изумительно чистая и простая»,— писал он в письме старшему брату Юлию. В браке, продлившемся два года, родился сын Николай, который умер от скарлатины в 1905 году

Орловский государственный литературный музей

После скитаний по городам России Бунин оказывается в Москве, где становится участником кружка «Среда», встречи которого происходили обычно дома у писателя Николая Телешова. Среди посещавших это сообщество — Максим Горький, Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Апполинарий Васнецов, Викентий Вересаев, Владимир Гиляровский, Антон Чехов, Сергей Рахманинов
9/219/21

После скитаний по городам России Бунин оказывается в Москве, где становится участником кружка «Среда», встречи которого происходили обычно дома у писателя Николая Телешова. Среди посещавших это сообщество — Максим Горький, Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Апполинарий Васнецов, Викентий Вересаев, Владимир Гиляровский, Антон Чехов, Сергей Рахманинов

Институт мировой литературы им. А.М. Горького

До революции Бунин находился в самой гуще литературной жизни России. Он общался с большим количеством писателей, художников, музыкантов, о многих из которых оставил точные, едкие, порой несправедливые замечания. Вот пример: «Я только что прочел — впервые — “Мои университеты” Горького. Это нечто совершенно чудовищное — не преувеличиваю! — по лживости, хвастовству и по такой гадкой похабности, которой нет равной во всей русской литературе!» Горький платил ему тем же: «Талантливейший художник русский, прекрасный знаток души каждого слова, он — сухой, “недобрый” человек»
10/2110/21

До революции Бунин находился в самой гуще литературной жизни России. Он общался с большим количеством писателей, художников, музыкантов, о многих из которых оставил точные, едкие, порой несправедливые замечания. Вот пример: «Я только что прочел — впервые — “Мои университеты” Горького. Это нечто совершенно чудовищное — не преувеличиваю! — по лживости, хвастовству и по такой гадкой похабности, которой нет равной во всей русской литературе!» Горький платил ему тем же: «Талантливейший художник русский, прекрасный знаток души каждого слова, он — сухой, “недобрый” человек»

Государственный ордена Почета музей А.М. Горького

Исключения «недобрый» Бунин делал для глубоко им почитаемых Льва Толстого и Антона Чехова. С Чеховым его связывали особенно теплые отношения. «Это был человек редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости»,— вспоминает Бунин
11/2111/21

Исключения «недобрый» Бунин делал для глубоко им почитаемых Льва Толстого и Антона Чехова. С Чеховым его связывали особенно теплые отношения. «Это был человек редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости»,— вспоминает Бунин

Орловский государственный литературный музей

Первое признание пришло к Бунину после выхода поэтического сборника «Листопад» (1901 год, издательство «Скорпион»). В 1903 году он получил Пушкинскую премию, что укрепило его известность. Еще одну Пушкинскую премию он получил в 1909 году, разделив ее с Александром Куприным
12/2112/21

Первое признание пришло к Бунину после выхода поэтического сборника «Листопад» (1901 год, издательство «Скорпион»). В 1903 году он получил Пушкинскую премию, что укрепило его известность. Еще одну Пушкинскую премию он получил в 1909 году, разделив ее с Александром Куприным

Государственный музей В. В. Маяковского

В 1906 году Бунин снова женился. Его избранницей стала Вера Николаевна Муромцева, племянница председателя Первой Государственной думы. Она была хорошо образована, знала несколько языков. Анна Цакни не давала Бунину развод, писатель не мог официально оформить свои отношения с Муромцевой. Они обвенчались уже после отъезда из России, в 1922 году
13/2113/21

В 1906 году Бунин снова женился. Его избранницей стала Вера Николаевна Муромцева, племянница председателя Первой Государственной думы. Она была хорошо образована, знала несколько языков. Анна Цакни не давала Бунину развод, писатель не мог официально оформить свои отношения с Муромцевой. Они обвенчались уже после отъезда из России, в 1922 году

Неизвестный автор

После революции, которую Бунин называл «сумасшедшим домом в аду» и «проклятием России», они с женой уехали в Одессу. На основе дневников, которые он вел там, была издана книга «Окаянные дни». Из финала книги следует, что должно было быть продолжение, но… «Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их»,— пишет Бунин Надпись на фото рукой Бунина: «Лето 1918 г., после бегства из Москвы, под Одессой»
14/2114/21

После революции, которую Бунин называл «сумасшедшим домом в аду» и «проклятием России», они с женой уехали в Одессу. На основе дневников, которые он вел там, была издана книга «Окаянные дни». Из финала книги следует, что должно было быть продолжение, но… «Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их»,— пишет Бунин
Надпись на фото рукой Бунина: «Лето 1918 г., после бегства из Москвы, под Одессой»

Воронежский областной литературный музей

Из Одессы 24 января 1920 года Бунин и Муромцева на пароходе «Спарта» отплыли во Францию, по пути сделав остановки в портах нескольких стран. В Париже они поселились в доме №1 на улице Жака Оффенбаха, в котором прожили до 1953 года
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Из Одессы 24 января 1920 года Бунин и Муромцева на пароходе «Спарта» отплыли во Францию, по пути сделав остановки в портах нескольких стран. В Париже они поселились в доме №1 на улице Жака Оффенбаха, в котором прожили до 1953 года

Patrik Kunec / Wikimedia

Лето Бунины, как правило, проводили на вилле в Грасе. На фотографии Бунин стоит рядом с Галиной Кузнецовой, его литературным секретарем, с которой его связывали близкие отношения. Справа рядом с Буниным — его жена Вера Николаевна, а на переднем плане друг семьи писатель Николай Рощин
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Лето Бунины, как правило, проводили на вилле в Грасе. На фотографии Бунин стоит рядом с Галиной Кузнецовой, его литературным секретарем, с которой его связывали близкие отношения. Справа рядом с Буниным — его жена Вера Николаевна, а на переднем плане друг семьи писатель Николай Рощин

Орловский государственный литературный музей

О присуждении Нобелевской премии Иван Бунин узнал 9 ноября 1933 года. По воспоминаниям Веры Муромцевой-Буниной, ее муж с Галиной Кузнецовой были в кинотеатре, когда домой позвонили из Швеции и она, взяв трубку, услышала: «Ваш муж — лауреат Нобелевской премии, мы хотели бы поговорить с мсье Буниным!» — и не сразу смогла поверить этой поразительной новости. Вручение премии состоялось 10 декабря 1933 года. Премию вручал король Швеции Густав V
17/2117/21

О присуждении Нобелевской премии Иван Бунин узнал 9 ноября 1933 года. По воспоминаниям Веры Муромцевой-Буниной, ее муж с Галиной Кузнецовой были в кинотеатре, когда домой позвонили из Швеции и она, взяв трубку, услышала: «Ваш муж — лауреат Нобелевской премии, мы хотели бы поговорить с мсье Буниным!» — и не сразу смогла поверить этой поразительной новости. Вручение премии состоялось 10 декабря 1933 года. Премию вручал король Швеции Густав V

Imagno / Getty Images

«Нобелевская премия по литературе… присуждается Ивану Бунину за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы»,— гласит официальный текст Шведской академии. Сам нобелевский диплом оформлен с учетом национального колорита родины победителя — в стиле древнерусских рукописных книг. Оригинал диплома хранится в библиотеке Университета Лидса
18/2118/21

«Нобелевская премия по литературе… присуждается Ивану Бунину за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы»,— гласит официальный текст Шведской академии. Сам нобелевский диплом оформлен с учетом национального колорита родины победителя — в стиле древнерусских рукописных книг. Оригинал диплома хранится в библиотеке Университета Лидса

Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина

Вера Бунина и Иван Бунин принимают поздравления на вручении Нобелевской премии, Стокгольм, 1933
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Вера Бунина и Иван Бунин принимают поздравления на вручении Нобелевской премии, Стокгольм, 1933

Nobel Foundation

Вместе с дипломом писатель получил денежную премию — 170 331 шведскую крону (750 тыс. тогдашних французских франков). По словам самого Бунина, вскоре после этого на его адрес поступили тысячи писем не только с поздравлениями, но и с просьбами о финансовой помощи. «Пришлось раздать около 120 тыс. франков»,— говорил он журналистам. По непроверенным сведениям, существенную часть денег он вложил в сомнительные финансовые предприятия — и потерял
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Вместе с дипломом писатель получил денежную премию — 170 331 шведскую крону (750 тыс. тогдашних французских франков). По словам самого Бунина, вскоре после этого на его адрес поступили тысячи писем не только с поздравлениями, но и с просьбами о финансовой помощи. «Пришлось раздать около 120 тыс. франков»,— говорил он журналистам. По непроверенным сведениям, существенную часть денег он вложил в сомнительные финансовые предприятия — и потерял

Аукционный дом «Литфонд»

Авторы

  • Ольга Сичкарь
    Ольга Сичкарь
    заведующий отделом