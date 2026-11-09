«Ваш муж — лауреат Нобелевской премии, мы хотели бы поговорить с мсье Буниным!»
9 ноября 1933 года Ивану Бунину присудили Нобелевскую премию
Находящийся в эмиграции во Франции Иван Бунин в 1933 году стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. Он родился в 1870 году в Воронеже в обедневшей дворянской семье и так и не получил систематического образования, но это не помешало ему стать тончайшим стилистом, знатоком человеческой души и одним из самых известных в мире русских писателей.