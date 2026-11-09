«Ваш муж — лауреат Нобелевской премии, мы хотели бы поговорить с мсье Буниным!»

После революции, которую Бунин называл «сумасшедшим домом в аду» и «проклятием России», они с женой уехали в Одессу. На основе дневников, которые он вел там, была издана книга «Окаянные дни». Из финала книги следует, что должно было быть продолжение, но… «Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их»,— пишет Бунин

Надпись на фото рукой Бунина: «Лето 1918 г., после бегства из Москвы, под Одессой»