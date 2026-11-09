МВД предупредило о поддельных квитанциях на оплату штрафов за нарушения ПДД

Водителям приходят по почте письма с постановлениями о правонарушениях, на обороте которых располагаются фотографии автомобилей и бланки квитанций с реквизитами. Однако в графе «получатель» указан номер счета одной из электронных платежных систем, а не «Управление федерального казначейства», как должно быть по настоящим штрафам, уточнили в МВД.