МВД предупредило о поддельных квитанциях на оплату штрафов за нарушения ПДД
МВД России выявило случаи мошеннических рассылок квитанций якобы от имени Госавтоинспекции для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.
Водителям приходят по почте письма с постановлениями о правонарушениях, на обороте которых располагаются фотографии автомобилей и бланки квитанций с реквизитами. Однако в графе «получатель» указан номер счета одной из электронных платежных систем, а не «Управление федерального казначейства», как должно быть по настоящим штрафам, уточнили в МВД.
В ведомстве пояснили, что настоящие квитанции содержат обязательный уникальный идентификатор начисления — УИН из 20 или 25 цифр, по которому можно проверить задолженность через официальные базы данных. Отсутствие этого кода указывает на подделку.
Также ведомство обратило внимание на способы доставки постановлений: официальные штрафы не высылаются по электронной почте или через мессенджеры, а доступны только в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте ГИБДД.
Гражданам рекомендовали внимательно проверять реквизиты квитанций и при обнаружении поддельных документов незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. МВД напомнило, что оплата по счетам электронных платежных систем в подобных случаях означает перевод денег мошенникам.