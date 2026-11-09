ВСУ ударили по территории нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ в Ленобласти
Вооруженные силы Украины атаковали территорию Ленинградской области беспилотниками в ночь на 9 ноября. Под удар, среди прочего, попало нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ в городе Кириши, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
На территории промышленного объекта началось возгорание — сейчас огонь локализован. Во время атаки повреждения получила городская система теплоснабжения. Подача тепла уже восстановлена, однако выработку электроэнергии приостановили, уточнил господин Дрозденко.
Кроме того, ночью был атакован город Всеволожск. Там обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажный дом. Погибла женщина, которая находилась в квартире на верхнем этаже. Остальных жильцов эвакуировали — четверо остаются в пункте временного размещения. Губернатор к утру отчитывался об уничтожении 113 БПЛА.