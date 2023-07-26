Politico: Запад пока не согласовал план обучения украинских летчиков управлению F-16

Западные партнеры Украины до сих пор не согласовали план обучения украинских летчиков на истребителях F-16, сообщает Politico со ссылкой на источники. Дания и Нидерланды возглавили коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение пилотов, но ни одна страна пока не присоединилась к программе.

Как пишет издание, одно из рассматриваемых предложений предполагало отправку украинских пилотов в США для их обучения в 162-м авиакрыле американских ВВС в Аризоне, где иностранных партнеров уже обучают полетам на F-16. Но, по словам источников, эта идея не была поддержана.

Другой план предполагал отправку военных летчиков США в Европу, чтобы они помогли с обучением украинцев за пределами своей страны. По словам двух неназванных американских чиновников, «никаких окончательных решений принято не было». «Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана»»,— заверил один из них.

Нидерланды и Дания планировали запустить программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Датские власти просили у Вашингтона помощи в этом вопросе. В июле президент США Джо Байден одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16. США намерены начать поставки истребителей Украине к концу года.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер