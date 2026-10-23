На кандидата легла тень черноморских угроз
Каковы шансы у Илияны Йотовой стать президентом Болгарии
В Болгарии 25 октября пройдут президентские выборы, центральной темой которых оказались последствия российско-украинского конфликта и ответ на внешние угрозы. Фаворитом президентской гонки является сторонница действующего правительства Илияна Йотова, которая, как и премьер Румен Радев, придерживается умеренной позиции в отношении российско-украинского конфликта. Однако на фоне недовольства ряда болгар слабой реакцией властей на атаки беспилотников в Черном море все большую популярность набирает представитель оппозиционных сил Андрей Гюров.
Президентские выборы в Болгарии пройдут спустя полгода после досрочных парламентских, в результате которых спустя несколько лет в стране наконец удалось сформировать устойчивое правительство большинства. Ключевой объединяющей фигурой оказался Румен Радев: из-за серьезного политического кризиса в январе популярный политик покинул пост президента, создал движение «Прогрессивная Болгария» и принес в качестве лидера партии победу своим сторонникам, а сам пересел в кресло премьера.
На посту президента его тогда временно сменила вице-президент страны Илияна Йотова, работавшая с ним бок о бок с 2017 года. И теперь именно она идет на выборы как главный кандидат в президенты, чтобы легитимизовать свое назначение.
Должность президента в Болгарии предполагает в основном церемониальные функции, но за главой государства закреплено несколько важных задач: назначение членов Высшего судебного совета и различных регулирующих органов, представление страны на международном уровне и, что особенно важно, возможность наложить вето на те или иные законодательные инициативы. А в последние годы в условиях серьезных геополитических потрясений и внутренней нестабильности должность президента в Болгарии часто играла центральную роль в разрешении политических кризисов.
Илияна Йотова пользуется большой поддержкой действующего правительства и придерживается схожих взглядов на внешнюю политику, в том числе по вопросу российско-украинского конфликта.
Летом Болгария отказалась от военной помощи Украине из государственных запасов страны и объявила о выходе из «коалиции желающих», разрабатывающей гарантии безопасности после наступления мира.
«Болгария не может участвовать в "коалиции желающих", которая готовит военное присутствие на Украине, мы не допустим, чтобы наша страна была вовлечена в этот конфликт. Болгария должна быть инициатором другой коалиции — коалиции за мир»,— поясняла свой взгляд на ситуацию Илияна Йотова в сентябре.
Приверженность этой позиции обеспечивала ей устойчивую поддержку правительства Радева, но за последний месяц и без того непростая обстановка стала накаляться: в Черном море у берегов Болгарии в результате удара беспилотников были атакованы четыре гражданских судна. Военная прокуратура страны начала расследование, а столкнувшаяся с такой же угрозой Румыния назвала произошедшее последствием боевых действий России и Украины.
Болгария заняла более сдержанную позицию. «Если судить по характеру груза и направлению движения, то исход с логической точки зрения выгоден России. Однако это не означает, что мы можем утверждать, будто удар был нанесен Россией, не имея доказательств»,— пояснил Румен Радев. Реакция граждан оказалась неоднозначной.
На минувшей неделе в центре Софии десятки человек вышли на акцию протеста с лозунгами: «Ваш мир — это капитуляция», «Ваша дипломатия — это изоляция». Участники митинга потребовали от властей однозначной и ясной позиции по вопросам безопасности и участившимся атакам.
На этом фоне из 27 кандидатов, участвующих в выборах, единственным реальным соперником Илияны Йотовой оказался независимый политик Андрей Гюров, экономист по образованию, исполнявший обязанности премьер-министра Болгарии в этом году до формирования правительства Радева. Он пользуется поддержкой оппозиционных партий, а его кандидатура привлекает все больше внимания со стороны разочарованных реакцией правительства на внешние угрозы избирателей.
Сам Гюров, как убежденный сторонник укрепления евро-атлантических связей Болгарии, настаивает: «Дипломатия не заменяет сдерживание». По его мнению, тандем Илияны Йотовой и действующего правительства приведет к небывалой в Болгарии концентрации власти, «которая несет в себе признаки сползания к автократии». «Нынешний президент не выступает в качестве сдерживающего фактора для исполнительной власти, а лишь повторяет ее действия»,— заметил кандидат в президенты.
С одной стороны, сомнений в победе Илияны Йотовой в первом туре практически не остается. По данным последнего опроса Alpha Research, за нее готовы отдать голос 41,1% опрошенных, а за ее главного оппонента — 28,3%. Впрочем, на фоне последних событий разрыв кандидатов сокращается и может измениться за счет до сих пор не определившихся избирателей.