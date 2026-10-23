На кандидата легла тень черноморских угроз

Должность президента в Болгарии предполагает в основном церемониальные функции, но за главой государства закреплено несколько важных задач: назначение членов Высшего судебного совета и различных регулирующих органов, представление страны на международном уровне и, что особенно важно, возможность наложить вето на те или иные законодательные инициативы. А в последние годы в условиях серьезных геополитических потрясений и внутренней нестабильности должность президента в Болгарии часто играла центральную роль в разрешении политических кризисов.