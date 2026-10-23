Минпромторг предложил ввести утильсбор на буровое оборудование
Минпромторг предложил внести буровое оборудование в перечень техники, облагаемой утилизационным сбором. В список хотят включить два типа машин: установки геологоразведочного бурения с поверхности и станки для бурения скважин на открытых карьерах. Изменения призваны защитить отечественных производителей, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Вместе с тем было предложено скорректировать порядок расчета утилизационного сбора для карьерных гидравлических экскаваторов. Сейчас для всей техники мощностью свыше 250 киловатт действует единая ставка сбора. Из-за этого владельцы небольших машин весом около 25 тонн и гигантских карьерных экскаваторов массой около 400 тонн уплачивают одинаковую сумму, отметили в ведомстве. Группу спецтехники разделят на 10 новых категорий по массе и мощности.
С начала 2027 года ставки утилизационного сбора повысятся на 10–20% в зависимости от типа техники. Сумма индексируется ежегодно с 1 января согласно шкале, которую правительство утвердило в 2024 году. Размер утильсбора рассчитывается исходя из базовой ставки и коэффициента, на который влияют показатели типа и мощности двигателя, а также возраст автомобиля.