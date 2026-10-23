Минпромторг предложил ввести утильсбор на буровое оборудование

Вместе с тем было предложено скорректировать порядок расчета утилизационного сбора для карьерных гидравлических экскаваторов. Сейчас для всей техники мощностью свыше 250 киловатт действует единая ставка сбора. Из-за этого владельцы небольших машин весом около 25 тонн и гигантских карьерных экскаваторов массой около 400 тонн уплачивают одинаковую сумму, отметили в ведомстве. Группу спецтехники разделят на 10 новых категорий по массе и мощности.