ЦБ предметно рассматривал на заседании только сохранение уровня ключевой ставки

«Как в прошлый раз, были отдельные мнения по повышению ставки, но предметно только один вариант — это сохранение ставки»,— уточнила госпожа Набиуллина на пресс-конференции. По словам главы ЦБ, пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняется, но его стало меньше.