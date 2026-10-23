ЦБ предметно рассматривал на заседании только сохранение уровня ключевой ставки
Совет директоров Банка России (ЦБ) на сегодняшнем заседании предметно рассматривал только паузу в снижении ключевой ставки и нейтральный сигнал. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«Как в прошлый раз, были отдельные мнения по повышению ставки, но предметно только один вариант — это сохранение ставки»,— уточнила госпожа Набиуллина на пресс-конференции. По словам главы ЦБ, пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняется, но его стало меньше.
Сегодня Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. До этого регулятор 10 раз подряд снижал показатель. С июня темпы снижения ставки замедлились с 50 до 25 базисных пунктов. Одним из факторов ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ называл дефицит моторного топлива в стране.