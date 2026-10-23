Россиянина в США арестовали по обвинению в отмывании средств для наркокартелей

Спецслужба считает, что группировка действовала под видом организации Just World Pro Crypro Team и в нее входят около 10 человек. Услугами брокера пользовались, в том числе, картели «Гольфо» и Синалоа и клиенты, пытающиеся обойти санкции против России. При этом отмывание средств проводилось как в США, так и в Колумбии, Великобритании, Испании, ОАЭ, Австралии и других странах. За сутки группировка могла «отмывать» до $50 млн.