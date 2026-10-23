Россиянина в США арестовали по обвинению в отмывании средств для наркокартелей
Агенты ФБР во Флориде арестовали россиянина Павла Кулижникова, подозреваемого в участии в группировке по отмыванию денег. По данным американских силовиков, россиянин помогал легализовать средства для наркокартелей и обхода антироссийских санкций. Об этом сообщило издание Court Watch.
Задержание проходило 20 октября в Майами. По версии следствия, господин Кулижников в 2024-2025 годах занимался координацией курьеров, которые забирали наличные у клиентов. Далее эти средства переводили в криптовалюту и отправляли далее. ФБР считает, что обвиняемый ответственен как минимум за 11 таких операций, за каждую из которых получал от 2% до 8% комиссии в зависимости от места проведения транзакции.
Спецслужба считает, что группировка действовала под видом организации Just World Pro Crypro Team и в нее входят около 10 человек. Услугами брокера пользовались, в том числе, картели «Гольфо» и Синалоа и клиенты, пытающиеся обойти санкции против России. При этом отмывание средств проводилось как в США, так и в Колумбии, Великобритании, Испании, ОАЭ, Австралии и других странах. За сутки группировка могла «отмывать» до $50 млн.