Жителя Кубани будут судить за хулиганство на поминках участника СВО
В городе Лабинске Краснодарского края передали в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в октябре прошлого года сорвал поминки участника СВО. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону. Злоумышленнику предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам ненависти и вражды. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Следствие установило, что житель Лабинска «испытывает враждебные чувства в отношении военнослужащих Российской Федерации». По их данным, 25 октября 2025 года, находясь возле кафе, злоумышленник разместил на расположенном неподалеку парапете звуковые колонки и включил веселую музыку. В это время в кафе проходил поминальный обед в память о погибшем бойце. Родственники просили убавить звук, но обвиняемый не реагировал и высказывал оскорбления в адрес участников траурного мероприятия. В итоге проведение поминальной церемонии стало невозможным.
Родственники погибшего бойца заявили о происшествии в правоохранительные органы. Злоумышленник был арестован и сейчас находится под стражей.