Жителя Кубани будут судить за хулиганство на поминках участника СВО

Следствие установило, что житель Лабинска «испытывает враждебные чувства в отношении военнослужащих Российской Федерации». По их данным, 25 октября 2025 года, находясь возле кафе, злоумышленник разместил на расположенном неподалеку парапете звуковые колонки и включил веселую музыку. В это время в кафе проходил поминальный обед в память о погибшем бойце. Родственники просили убавить звук, но обвиняемый не реагировал и высказывал оскорбления в адрес участников траурного мероприятия. В итоге проведение поминальной церемонии стало невозможным.