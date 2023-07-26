Что происходит после ввода войск России на Украину. День 518-й

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ. Глава комитета по международным делам Палаты общин Алисия Кернс призвала британское правительство признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. ФСБ сообщила о задержании пропагандиста «Азова» в Хакасии. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:01. Зюганов подтвердил гибель в зоне СВО племянника члена фракции КПРФ Николая Харитонова.

9:59. «Обстрелян со стороны Украины поселок Теткино. Насчитали 5 прилетов. В результате повреждения линии электропередачи часть поселка обесточена»,— сообщил губернатор Курской области Старовойт.

9:57. В подмосковной Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию — ФСБ.

9:38. Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится с сентября этого года на более поздний срок — глава Крыма Аксенов.

9:25. Politico: Запад пока не согласовал план обучения украинских летчиков управлению F-16.

9:15. Французская Danone сообщила, что деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России в июле, из-за чего около €200 млн ($221,06 млн) денежных средств будут списаны с баланса, а неденежный эффект с учетом валютных курсов составит около €500 млн.

8:50. Шеф-редактор российского госагентства «Sputnik Литва» Марат Касем, который находится под подпиской о невыезде, покинул страну, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Власти Литвы подозревают его в шпионаже и нарушении санкций ЕС.

8:35. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение США поставить Украине очередной пакет военной помощи. Он считает, что действия Вашингтона находятся «за гранью морали и здравого смысла».

8:34. Глава комитета по международным делам Палаты общин Алисия Кернс призвала британское правительство признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

8:34. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ.

8:34. Сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических структур. Он якобы пропагандировал деятельность «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен).