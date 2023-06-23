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Коммерсантъ FM
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Дания попросила США помочь с обучением украинцев пилотированию F-16

Дания попросила у США помощи в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Вашингтон пока не дал ответ на просьбу.

«Мы получили запрос от Дании об оказании помощи в проведении подготовки (украинских летчиков к пилотированию.— "Ъ") F-16, что было ожидаемо. В настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения»,— рассказал он на брифинге (цитата по ТАСС).

По словам господина Райдера, США рассчитывают, что в одной из стран Европы до конца года начнется подготовка украинских пилотов к полетам на F-16. «Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать со своими союзниками в вопросе проведения этой подготовки»,— отметил он.

Politico сообщало, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. При этом Вашингтон еще не определился, будет ли он сам поставлять F-16 Киеву, или же этим займутся европейские союзники. Нидерланды допускали что начнут обучение украинских пилотов этим летом.

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