Байден одобрил обучение украинских военных управлению F-16

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден одобрил обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16. По его словам, они смогут начать обучение, как только партнеры из Европы будут готовы, то есть через несколько недель.

«Президент дал зеленый свет и мы разрешим, поддержим, посодействуем и фактически обеспечим необходимыми инструментами для того, чтобы украинцы начали обучение на F-16, как только европейцы будут готовы»,— сказал Джейк Салливан CNN. По его словам, европейские страны попросили несколько недель на подготовку.

Украина подписала меморандум по обучению пилотов управлению истребителями F-16 с 11 странами. Согласно планам, обучение начнется в августе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что истребители F-16 могут доставить на Украину до конца первого квартала 2024 года.