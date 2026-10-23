Тайна трех карт
Премьера сезона на Навка Арене
С 24 октября по 8 ноября Навка Арена покажет первый в мире ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Над постановкой совместно с командой Татьяны Навки работали режиссер Юрий Квятковский, композитор Никола Мельников, художник по костюмам Игорь Чапурин.
«Пиковая дама» на ледовой арене — это синергия театра и фигурного катания, в которой классическое произведение раскрывается в новом прочтении. «Смысл и проблемы, о которых хотел рассказать Пушкин, остаются. Но это будет совершенно другая "Пиковая дама"», — рассказывает Татьяна Навка, художественный руководитель постановки. Нестандартное для фигурного катания режиссерское видение Юрия Квятковского сформировало особый язык повествования, и такое объединение искусств породило новую форму художественного выражения, которую впервые смогут увидеть зрители на Навка Арене.
Спектакль на льду построен на смене темпоритма. По словам Юрия Квятковского, ледовая арена создает динамику, но она парадоксально работает только в чередовании с «медитативностью». Для постановки сложной хореографии режиссер пригласил Ксению Михееву — лауреата премии «Золотая маска». Номера ставились непривычным образом: фигуристы учили движения без музыки на полу, затем переносили их на лед. «Хореография, предложенная режиссером, нехарактерна для эстетики фигурного катания. Ломаная, рваная, на нерве — она очень подчеркивает внутреннее состояние героев», — говорит ведущий фигурист Navka Show Петр Чернышев, исполняющий роль Графа Сен-Жермена.
Многолетний опыт выступлений помогает фигуристам прочувствовать персонажей «Пиковой дамы», наполненной психологизмом. Юрий Квятковский индивидуально работал с каждым артистом, чтобы погрузить их в сложные эмоции героев, передать необходимый душевный настрой. «Когда Татьяна Навка репетирует, она начинает разбирать жест с точки зрения психологии. С одной стороны, меня это удивляет, но с другой — я понимаю, что, когда фигуристы создавали свои великие номера, которыми восторгался весь мир, они говорили и про психологию, и про искусство», — отмечает режиссер.
«Пиковая дама» на Навка Арене отличается от привычного ледового шоу разговором со зрителем через образ, который рождается не только мастерством артистов, но и сценографией. В новом спектакле художник-постановщик Николай Симонов использует меньше мультимедийных технологий и больше физических декораций, виртуозно задействуя все пространство ледовой арены. Черный лед — инновационное решение, ломающее каноны фигурного катания и воссоздающее мистическую атмосферу повести. Такой цвет не мешает фигуристам выполнять технические элементы, несмотря на поглощение света. Часть арены скрыта занавесом, за которым находится движущийся фасад особняка, открывающийся в определенных сценах. Также на льду во время спектакля будут появляться парящие ткани, ленты и большие куклы. Для «Пиковой дамы» художник по костюмам Игорь Чапурин создал костюмы в историческом стиле, адаптировав их под фигурное катание.
Работа над музыкой для постановки шла в неестественном для фигуристов порядке. Никола Мельников писал композиции и расставлял музыкальные акценты уже под готовые номера. Произведения опираются на мотивы Чайковского, но являются оригинальными и самостоятельными. «Всего несколько наших композиций содержат современные ритм-секции, у нас практически нет битов. Мы записывали музыку с оркестром, поэтому в партитуре много классических тембров инструментов», — рассказывает Юрий Квятковский.
«Пиковая дама» на льду стала новым шагом на пути к созданию ледового театра — давней мечты и цели команды Navka Show. Сотрудничество с Юрием Квятковским открыло новые грани как самих фигуристов, так и возможностей фигурного катания в целом, положив начало экспериментам с выразительными средствами и развитию нового направления в драматургии.