Тайна трех карт

«Пиковая дама» на Навка Арене отличается от привычного ледового шоу разговором со зрителем через образ, который рождается не только мастерством артистов, но и сценографией. В новом спектакле художник-постановщик Николай Симонов использует меньше мультимедийных технологий и больше физических декораций, виртуозно задействуя все пространство ледовой арены. Черный лед — инновационное решение, ломающее каноны фигурного катания и воссоздающее мистическую атмосферу повести. Такой цвет не мешает фигуристам выполнять технические элементы, несмотря на поглощение света. Часть арены скрыта занавесом, за которым находится движущийся фасад особняка, открывающийся в определенных сценах. Также на льду во время спектакля будут появляться парящие ткани, ленты и большие куклы. Для «Пиковой дамы» художник по костюмам Игорь Чапурин создал костюмы в историческом стиле, адаптировав их под фигурное катание.