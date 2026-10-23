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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Коммерсантъ. Стиль

Тайна трех карт

Премьера сезона на Навка Арене
С 24 октября по 8 ноября Навка Арена покажет первый в мире ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Над постановкой совместно с командой Татьяны Навки работали режиссер Юрий Квятковский, композитор Никола Мельников, художник по костюмам Игорь Чапурин.
«Пиковая дама» на ледовой арене — это синергия театра и фигурного катания, в которой классическое произведение раскрывается в новом прочтении. «Смысл и проблемы, о которых хотел рассказать Пушкин, остаются. Но это будет совершенно другая "Пиковая дама"», — рассказывает Татьяна Навка, художественный руководитель постановки. Нестандартное для фигурного катания режиссерское видение Юрия Квятковского сформировало особый язык повествования, и такое объединение искусств породило новую форму художественного выражения, которую впервые смогут увидеть зрители на Навка Арене.
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Анна Зиновьева

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Анна Зиновьева

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Анна Зиновьева

Спектакль на льду построен на смене темпоритма. По словам Юрия Квятковского, ледовая арена создает динамику, но она парадоксально работает только в чередовании с «медитативностью». Для постановки сложной хореографии режиссер пригласил Ксению Михееву — лауреата премии «Золотая маска». Номера ставились непривычным образом: фигуристы учили движения без музыки на полу, затем переносили их на лед. «Хореография, предложенная режиссером, нехарактерна для эстетики фигурного катания. Ломаная, рваная, на нерве — она очень подчеркивает внутреннее состояние героев», — говорит ведущий фигурист Navka Show Петр Чернышев, исполняющий роль Графа Сен-Жермена.
Многолетний опыт выступлений помогает фигуристам прочувствовать персонажей «Пиковой дамы», наполненной психологизмом. Юрий Квятковский индивидуально работал с каждым артистом, чтобы погрузить их в сложные эмоции героев, передать необходимый душевный настрой. «Когда Татьяна Навка репетирует, она начинает разбирать жест с точки зрения психологии. С одной стороны, меня это удивляет, но с другой — я понимаю, что, когда фигуристы создавали свои великие номера, которыми восторгался весь мир, они говорили и про психологию, и про искусство», — отмечает режиссер.
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Анна Зиновьева

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Анна Зиновьева

«Пиковая дама» на Навка Арене отличается от привычного ледового шоу разговором со зрителем через образ, который рождается не только мастерством артистов, но и сценографией. В новом спектакле художник-постановщик Николай Симонов использует меньше мультимедийных технологий и больше физических декораций, виртуозно задействуя все пространство ледовой арены. Черный лед — инновационное решение, ломающее каноны фигурного катания и воссоздающее мистическую атмосферу повести. Такой цвет не мешает фигуристам выполнять технические элементы, несмотря на поглощение света. Часть арены скрыта занавесом, за которым находится движущийся фасад особняка, открывающийся в определенных сценах. Также на льду во время спектакля будут появляться парящие ткани, ленты и большие куклы. Для «Пиковой дамы» художник по костюмам Игорь Чапурин создал костюмы в историческом стиле, адаптировав их под фигурное катание.
Работа над музыкой для постановки шла в неестественном для фигуристов порядке. Никола Мельников писал композиции и расставлял музыкальные акценты уже под готовые номера. Произведения опираются на мотивы Чайковского, но являются оригинальными и самостоятельными. «Всего несколько наших композиций содержат современные ритм-секции, у нас практически нет битов. Мы записывали музыку с оркестром, поэтому в партитуре много классических тембров инструментов», — рассказывает Юрий Квятковский.

Анна Зиновьева

«Пиковая дама» на льду стала новым шагом на пути к созданию ледового театра — давней мечты и цели команды Navka Show. Сотрудничество с Юрием Квятковским открыло новые грани как самих фигуристов, так и возможностей фигурного катания в целом, положив начало экспериментам с выразительными средствами и развитию нового направления в драматургии.
Виктория Кочеткова
Стиль. Развлечения