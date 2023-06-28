Пентагон: о сроках поставок F-16 Украине говорить рано

Нидерланды и Дания только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, сроки поставок F-16 Киеву неизвестны.

«Нидерланды и Дания вызвались вести эту программу (обучения украинских военных на F-16). Так что они в настоящее время они находятся в процессе сбора деталей условий того, как будет выглядеть программа обучения»,— сказал господин Райдер во время брифинга (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что не намерен спекулировать о времени обучения и поставок истребителей.

Politico сообщало, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. При этом Вашингтон пока не определился, будет ли он сам поставлять F-16 Киеву, или же этим займутся европейские союзники. Нидерланды допускали что начнут обучение украинских пилотов летом. Дания попросила у США помощи с обучением украинцев.

Лаура Кеффер