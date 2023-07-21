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Коммерсантъ FM
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США намерены начать поставки истребителей F-16 Украине к концу года

США планируют передать Украине истребители F-16 до конца текущего года, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби. По его мнению, американские истребители не изменят ход боевых действий.

«Они (истребители F-16.— "Ъ") поступят, вероятно, до конца года. Однако они сами по себе не смогут изменить ситуацию. То, что им (украинцам.— "Ъ") действительно нужно, — это артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и танки»,— считает господин Кирби (цитата по ТАСС). Он добавил, что Вашингтон предоставил Киеву «огромные объемы поддержки с беспрецедентной скоростью».

Нидерланды и Дания планировали запустить программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Датские власти просили у Вашингтона помощи в этом вопросе. На этой неделе президент США Джо Байден одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16. В Белом доме говорили, что они смогут начать обучение, предположительно, через несколько недель.

О помощи Украине странами Запада — в материале «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

Лаура Кеффер

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