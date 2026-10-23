ЦБ объяснил сохранение ставки в 14% эффектом выбытия мощностей

По ее словам, в сентябре пространство для снижения ставки зависело от параметров трехлетнего бюджета и влияния выбытия мощностей на инфляцию и инфляционные ожидания. Бюджет оказался немного консервативнее июльских предпосылок, что при прочих равных позволяло бы продолжать снижение ставки.