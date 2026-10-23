ЦБ объяснил сохранение ставки в 14% эффектом выбытия мощностей
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, поскольку эффекты временного выбытия производственных мощностей могут оказаться более продолжительными. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.
По ее словам, в сентябре пространство для снижения ставки зависело от параметров трехлетнего бюджета и влияния выбытия мощностей на инфляцию и инфляционные ожидания. Бюджет оказался немного консервативнее июльских предпосылок, что при прочих равных позволяло бы продолжать снижение ставки.
Однако, отметила Набиуллина, эффекты от выбытия мощностей могут оказаться более длительными. С учетом этого регулятору потребуется более продолжительный период поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий для устойчивого возвращения инфляции к 4% в следующем году.