Минобрнауки добавит бюджетные места по востребованным у олимпиадников специальностям
В РФ вырастет число бюджетных мест по популярным у олимпиадников специальностям
В 2027 году Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить главным российским вузам количество бюджетных мест по специальностям, которые востребованы у олимпиадников. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков на заседании Совета Российского Союза.
По словам господина Фалькова, во время приемной комиссии 2026 года все бюджетные места по некоторым специальностям были заняты олимпиадниками. Это министр объяснил большим количеством абитуриентов, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, и ростом числа тех, кто стала победителем или призером олимпиад.
«Для того чтобы сделать правила приема на следующие годы более справедливыми, нам нужен комплекс мер»,— отметил Валерий Фальков. Среди таких мер он перечислил увеличение количества бюджетных мест по востребованным специальностям и ограничение числа победителей и призеров олимпиад до 200 человек на один профиль.
Кроме того, как отметил министр, в 2027 году планируется сократить количество олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) с 83 до 60. Минобрнауки определит список олимпиад РСОШ, которые не учитываются ведущими вузами. Поступать без вступительных испытаний смогут только победители, призеры будут приравниваться к 100-балльникам.
Олимпиады Российского совета олимпиад школьников организуют ведущие российские университеты и научные организации, которые включены в специальный перечень Минобрнауки. Всероссийская олимпиада школьников — государственная олимпиада страны по 24 предметам. Проводится при поддержке Министерства просвещения.
По данным Минобрнауки, в 2026 году победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали 4,2 тыс. человек. Это на 5,5% процентов больше, чем в 2025 году. В РСОШ победили или стали призерами 25,7 тыс. человек (рост 4,3% к 2025 году). Количество абитуриентов, набравших на ЕГЭ 100 баллов, увеличилось на 40,9% — до 9,8 тыс. человек.