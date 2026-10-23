Минобрнауки добавит бюджетные места по востребованным у олимпиадников специальностям

По данным Минобрнауки, в 2026 году победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали 4,2 тыс. человек. Это на 5,5% процентов больше, чем в 2025 году. В РСОШ победили или стали призерами 25,7 тыс. человек (рост 4,3% к 2025 году). Количество абитуриентов, набравших на ЕГЭ 100 баллов, увеличилось на 40,9% — до 9,8 тыс. человек.