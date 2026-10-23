Bloomberg: Германия ведет переговоры о закупке «тысяч» ракет в Европе
Германия планирует пополнить свой арсенал тысячами единиц высокоточного оружия дальнего действия, произведенных в Европе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным источников агентства, Министерство обороны Германии ведет переговоры с американским оборонным стартапом Covenant о покупке тысяч наземных крылатых ракет Anthem. Компания только что открыла завод по их производству в Лейпциге. Первые ракеты будут произведены уже в следующем году. Стоимость контракта с Covenant источники агентства оценивают в €1 млрд.
Другими поставщиками ракет для Германии агентство называет голландского производителя Destinus и англо-германский стартап Hypersonica. Собеседники Bloomberg также упоминают возможность совместного производства ракет с Украиной.
Агентство напоминает, что в настоящее время у германских вооруженных сил есть только крылатые ракеты Taurus. Они запускаются с воздуха и имеют относительно небольшую дальность полета — 500 км.