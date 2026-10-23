Bloomberg: Германия ведет переговоры о закупке «тысяч» ракет в Европе

По данным источников агентства, Министерство обороны Германии ведет переговоры с американским оборонным стартапом Covenant о покупке тысяч наземных крылатых ракет Anthem. Компания только что открыла завод по их производству в Лейпциге. Первые ракеты будут произведены уже в следующем году. Стоимость контракта с Covenant источники агентства оценивают в €1 млрд.