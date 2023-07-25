Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков раскрыл содержание письма генсека ООН с призывом вернуться к зерновой сделке

Россия не может вернуться к зерновой сделке, так как не выполнены ее условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв генсека ООН Антониу Гутерриша продлить инициативу.

Господин Песков рассказал, что в письме, отправленном в июле генсеком ООН президенту Владимиру Путину, был «некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей». Подробности плана он не привел.

«К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он добавил, что «де-факто сделка так и не была исполнена».

Россия приостановила участие в зерновой сделке 18 июля. Антониу Гутерриш выражал глубокое сожаление в связи с решением российской стороны. 11 июля он направил письмо президенту России с предложением подключить Россельхозбанк к SWIFT, что было одним из условий РФ для продления зерновой сделки. 19 июля Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна. МИД РФ считает, что восстановление зерновой сделки без России невозможно.

О последствиях прекращения сделки — в материале «Ъ» «Закрома не задарма».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...