Песков раскрыл содержание письма генсека ООН с призывом вернуться к зерновой сделке

Россия не может вернуться к зерновой сделке, так как не выполнены ее условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв генсека ООН Антониу Гутерриша продлить инициативу.

Господин Песков рассказал, что в письме, отправленном в июле генсеком ООН президенту Владимиру Путину, был «некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей». Подробности плана он не привел.

«К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он добавил, что «де-факто сделка так и не была исполнена».

Россия приостановила участие в зерновой сделке 18 июля. Антониу Гутерриш выражал глубокое сожаление в связи с решением российской стороны. 11 июля он направил письмо президенту России с предложением подключить Россельхозбанк к SWIFT, что было одним из условий РФ для продления зерновой сделки. 19 июля Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна. МИД РФ считает, что восстановление зерновой сделки без России невозможно.

О последствиях прекращения сделки — в материале «Ъ» «Закрома не задарма».

Лаура Кеффер