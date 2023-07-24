Закрома не задарма

Цены на пшеницу на мировых биржах переживают новый всплеск после атак на дунайские порты, угрожающих поставкам продовольствия с Украины после остановки зерновой сделки. Стоимость российской пшеницы, выросшая на прошлой неделе с $230 до более чем $240 за тонну, может увеличиться до $250–260 за тонну. Ожидается, что в текущем сезоне экспорт пшеницы из России установит новый рекорд. Участники рынка рассчитывают переложить биржевой рост в стоимость контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сложности с экспортом украинского зерна могут повысить доходы российских поставщиков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сложности с экспортом украинского зерна могут повысить доходы российских поставщиков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средние цены на российскую пшеницу с 12,5-процентным протеином на базисе FOB могут вырасти до $250–260 за тонну вслед за повышением котировок на мировых биржах, прогнозирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. К вечеру понедельника, 24 июля, котировки на мягкую пшеницу на бирже в Чикаго росли более чем на 8%. Гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко подсчитал, что котировки в Чикаго выросли примерно на $20, до $278 за тонну, а на бирже в Париже — на €17, до €264 за тонну. С учетом некоторой инерции российского рынка средняя стоимость пшеницы из РФ может вырасти на $10, примерно до $250 за тонну (FOB), прогнозирует эксперт. Источник “Ъ” на зерновом рынке также ждет роста цен на $5–10 за тонну.

Андрей Сизов указывает, что мировые котировки реагируют на атаки беспилотных летательных аппаратов на дунайские порты Рени и Измаил, что привело к повреждению нескольких зерновых складов.

Как отмечает эксперт, атаки на Дунай могут оказаться более важными для рынка, чем повреждения терминалов Одессы. Дунай стал основным маршрутом экспорта украинского зерна в последние месяцы, указывает господин Сизов. По его словам, степень влияния атак на дунайские порты на цены может быть понятна в ближайшие дни.

Владимир Петриченко говорит об общем геополитическом обострении с атаками на портовую инфраструктуру Дуная и Черного моря и налетом беспилотников на Москву. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что повреждение дунайских терминалов задело очень важный канал сбыта украинского зерна, потому рынки и реагируют столь бурно. По его словам, в этот раз волатильность может затронуть и рынки наличного товара, поскольку последние события напрямую затрагивают интересы ключевых покупателей.

На прошлой неделе цены на пшеницу на мировых биржах также росли на новостях об остановке зерновой сделки, которая в том числе предусматривала беспрепятственный экспорт украинского зерна через терминалы в Черном море.

По данным «Совэкона», на прошлой неделе средняя стоимость российской пшеницы на базисе FOB выросла на $5,5, до $234–240 за тонну, а предложения доходили до $245 за тонну. ИКАР зафиксировал рост цен на $14, до $242 за тонну (FOB). А по данным «Русагротранса», которые приводит отраслевой портал «Поле.РФ», российская пшеница с поставкой в августе подорожала за прошлую неделю на $12,5, до $240 за тонну (FOB).

После остановки зерновой сделки аналитики отмечали, что Украина может выполнить план по экспорту зерна в этом сезоне и без глубоководных терминалов на Черном море за счет поставок через Дунай и ЕС. Но сухопутный аграрный экспорт с Украины также ограничен. Еврокомиссия (ЕК) до 15 сентября запретила ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию после жалоб местных фермеров. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил в Telegram-канале, что власти верят в соглашение с ЕК и готовы к любому сценарию, отметив, что блокирование экспорта по суше после 15 сентября «неприемлемо ни в каком виде». 26 июля планируется заседание Совета НАТО—Украина, где должен обсуждаться вопрос транспортировки украинского зерна по Черному морю.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что расчеты участников рынка еще в середине июля указывали на уровень $240 за тонну как экономически обоснованную цену на российскую пшеницу в начале сезона-2023/24. Но, подчеркивает господин Зернин, «не надо путать биржевой рынок, где спекулянты используют любой информационный повод для раскачивания цен, и рынок физического товара». «Определенная корреляция между ними есть, но после попытки отменить российское зерно наше ценообразование стало мало зависеть от спекуляций на иностранных биржах»,— говорит он.

На внутреннем рынке России также наблюдается оживление. По данным «Совэкона», закупочные цены на пшеницу в глубоководных портах в России на прошлой неделе выросли с 15,8–16,5 тыс. до 16–16,8 тыс. руб. за тонну.

Отпускные цены на пшеницу третьего и четвертого классов в европейской части РФ выросли на 225–250 руб., до 13,17–13,6 тыс. руб. за тонну. Как сказано в обзоре аналитиков, цены поддержаны высоким спросом со стороны экспортеров и задержкой с уборкой урожая из-за дождей. Многие аграрии придерживают продажи в ожидании дальнейшей динамики рынка, отмечают в «Совэконе». Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах на понедельник был на уровне 16,39 тыс. руб. за тонну.

Экспорт пшеницы из России в этом сезоне может оказаться рекордным. «Совэкон» в июле повысил прогноз отгрузок с 45,7 млн до 47,2 млн тонн, а всего зерна — с 57,2 млн до 58,9 млн тонн. В закончившемся в июне 2023 года сезоне РФ экспортировала 58,3 млн тонн всего зерна, включая 46,6 млн тонн пшеницы, указывают аналитики. Ожидаемое сокращение поставок с Украины и из Австралии поддержит экспорт российской пшеницы в новом сезоне, отмечают в «Совэконе». Собеседник “Ъ” среди крупных экспортеров рассчитывает, что биржевой рост цен удастся транслировать в стоимость реальных контрактов, а российская пшеница и при росте цен останется дешевле европейской, сохранив конкурентное преимущество.

Анатолий Костырев