Генсек ООН призвал Россию вернуться к зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке «в соответствии с его последним предложением». Об этом он заявил на саммите ООН по продовольственным системам (24-26 июля).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«С прекращением черноморской инициативы самые уязвимые заплатят самую высокую цену. Мы уже видим негативное влияние на мировые цены на пшеницу и кукурузу, от которого страдают все»,— сказал Антониу Гутерриш.

По словам генсека ООН, исполнение черноморской инициативы позволило безопасно экспортировать более 32 млн тонн продуктов питания с помощью тысячи украинских судов. Он отметил, что зерновая сделка «стала спасительным кругом» для стабильности мировых цен на продовольствие, которые снизились на 23% по сравнению с 2022 годом. «Россия и Украина обе критически важны для глобальной продовольственной безопасности. Исторически они поставляли на мировые рынки около 30% пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более половины объемов подсолнечного масла», — добавил господин Гутерриш.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 18 июля. По словам президента Владимира Путина, данные России обещания в рамках сделки так и не были выполнены, несмотря на ее многократные продления Москвой. Незадолго до прекращения черноморской инициативы господин Гутерриш направил письмо Владимиру Путину с предложениями по соглашению. В письме генсек ООН предложил подключение к системе расчетов SWIFT дочки Россельхозбанка, но не самого банка. Российская сторона, в свою очередь заявила, что предложения Антониу Гутерриша недостаточны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что Россия вернется к исполнению черноморской инициативы, как только ее условия будут соблюдены.

Полина Мотызлевская