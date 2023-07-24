Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генсек ООН призвал Россию вернуться к зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке «в соответствии с его последним предложением». Об этом он заявил на саммите ООН по продовольственным системам (24-26 июля).

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«С прекращением черноморской инициативы самые уязвимые заплатят самую высокую цену. Мы уже видим негативное влияние на мировые цены на пшеницу и кукурузу, от которого страдают все»,— сказал Антониу Гутерриш.

По словам генсека ООН, исполнение черноморской инициативы позволило безопасно экспортировать более 32 млн тонн продуктов питания с помощью тысячи украинских судов. Он отметил, что зерновая сделка «стала спасительным кругом» для стабильности мировых цен на продовольствие, которые снизились на 23% по сравнению с 2022 годом. «Россия и Украина обе критически важны для глобальной продовольственной безопасности. Исторически они поставляли на мировые рынки около 30% пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более половины объемов подсолнечного масла», — добавил господин Гутерриш.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 18 июля. По словам президента Владимира Путина, данные России обещания в рамках сделки так и не были выполнены, несмотря на ее многократные продления Москвой. Незадолго до прекращения черноморской инициативы господин Гутерриш направил письмо Владимиру Путину с предложениями по соглашению. В письме генсек ООН предложил подключение к системе расчетов SWIFT дочки Россельхозбанка, но не самого банка. Российская сторона, в свою очередь заявила, что предложения Антониу Гутерриша недостаточны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что Россия вернется к исполнению черноморской инициативы, как только ее условия будут соблюдены.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...