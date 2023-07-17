Гутерриш заявил о прекращении обязательств РФ по меморандуму с ООН по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в беседе с журналистами сегодня, 17 июля, выразил глубокое сожаление в связи с выходом России из зерновой сделки. Это решение, по его словам, означает прекращение обязательств РФ по меморандуму о взаимопонимании с ООН, прилагавшемуся к соглашению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить выполнение черноморской зерновой инициативы, включая выход Российской Федерации из гарантий безопасности навигации в северо-западной части Черного моря»,— сказал господин Гутерриш (цитата по ТАСС).

С решением, отметил генсек ООН, Россия «положила конец» обязательствам содействовать экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из контролируемых Украиной портов Черного моря — об этом говорится в первом пункте меморандума между РФ и ООН.

Господин Гутерриш сказал, что за время действия меморандума «экспорт российских зерновых достиг высокого уровня, а рынок удобрений также стабилизируется по мере выхода российского экспорта на полное восстановление». Он добавил, что отмечал это обстоятельство в письме президенту России Владимиру Путину, направленном на прошлой неделе (10–16 июля).

Антониу Гутерриш заявил, что в рамках обязательств ООН по меморандуму был выдан ряд лицензий США, Евросоюза и Великобритании по облегчению сельхозэкспорта из РФ. По словам генсекретаря, также осуществлялись расчеты с Россельхозбанком через специально созданную схему с участием американского банка JP Morgan.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Зерно попало в жернова».

Мария Федотова