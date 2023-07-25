Замглавы МИД Вершинин: восстановление зерновой сделки без России невозможно

Переговоры о продлении зерновой сделки сейчас не ведутся, заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Вершинин. По его словам, восстановление зерновой сделки без участия России невозможно. Он напомнил, что требования Москвы в рамках соглашения так и не выполнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мое мнение, что без России этого (продлить зерновую сделку.— "Ъ") сделать нельзя... У нас четко озвучена наша позиция. После 17-го числа возобновление черноморской инициативы не состоялось. Мы возразили против этого. Возразили с учетом того опыта имплементации стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год»,— сказал господин Вершинин на полях саммита ООН по продовольственным системам (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной при поддержке Турции и ООН летом 2022 года. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Действие зерновой сделки закончилось 18 июля из-за невыполненных требований российской стороны. Киев, Анкара и Запад не оставляют намерений возобновить транспортировку украинской сельхозпродукции. На фоне развала сделки начали расти цены на пшеницу.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Закрома не задарма».

Лаура Кеффер