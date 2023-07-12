Гутерриш направил Путину письмо с предложением подключить Россельхозбанк к SWIFT

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил 11 июля письмо президенту России Владимиру Путину с предложением подключить Россельхозбанк к SWIFT и продлить зерновую сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Ralph Teddy Erol, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Ralph Teddy Erol, Reuters

Представитель главы организации Стефан Дюжаррик на брифинге 12 июля сказал, что в России получили письмо и изучают его. Господин Дюжаррик добавил, что Антониу Гутерриш готов к контактам с официальными лицами РФ по сделке.

По сделке вывозится зерно из украинских портов в Черном море. Ее заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года. Срок ее действия истекает 17 июля. Одно из условий продления сделки со стороны РФ — подключение Россельхозбанка к SWIFT.