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Коммерсантъ FM
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Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна

Первый замминистра развития инфраструктуры Украины Василий Шкураков направил письмо в международную морскую организацию ООН. Как передает Reuters, в тексте утверждается, что Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна после выхода России из зерновой сделки.

Цель нового маршрута — содействие в разблокировке международных перевозок в северо-западной части Черного моря. Из письма следует, что судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Прежде зерно отправляли по гуманитарному коридору через северо-западную акваторию Черного моря.

В письме Василия Шкуракова также говорится, что Украина создала механизм по предоставлению «гарантий компенсации ущерба» компания и судам, которые будут работать в украинских портах после завершения зерновой сделки. По данным источников Reuters, несколько компаний отказались продлевать страхование грузов из украинских портов в связи с рисками безопасности.

Сегодня, 19 июля, Министерство обороны России сообщило, что с 20 июля все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о помощи США в обеспечении безопасности судов у украинских портов, сказала: «Мне нечего сообщить о том, что касается морской части».

17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки до выполнения ее условий. В связи с этим российская сторона отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор и восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

Подробнее о зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Лусине Баласян

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