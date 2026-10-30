Потребители соскучились по страху

Сейчас речь идет о восстановлении продаж после снижения интереса к Хеллоуину в предыдущие несколько лет, считает директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков. Но совокупные продажи товаров к празднику, по его словам, сейчас все еще существенно ниже, чем были, например, в 2021 году. Согласно «RWB Исследованиям», отмечать Хеллоуин в этом году планируют 6% россиян, 19% еще не решили, а 75% ничего не планируют. Немного оживить интерес мог календарный фактор: в этом году Хеллоуин выпал на субботу.