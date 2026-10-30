Потребители соскучились по страху
Продажи товаров для Хеллоуина выросли на 6–14% за год
Интерес потребителей к Хеллоуину начал восстанавливаться. Натуральные продажи тыкв в октябре увеличились на 14% в годовом выражении, а спрос на маскарадные костюмы и тематический декор вырос на 6–10%. Отметить праздник в этом году планируют 6% граждан, а 19% в целом не исключают такую возможность. Но формировать широкий тематический ассортимент розница не спешит из-за рисков накопления товарных остатков.
В период с 1 по 25 октября 2026 года продажи маскарадных костюмов для Хеллоуина выросли на 10% в годовом выражении, подсчитали в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). Количество трансакций по покупке свежих тыкв за аналогичный период увеличилось на 14% год к году, атрибутов в виде тыкв — на 9%. Продажи других товаров Хеллоуина, содержащих указание на праздник, прибавили 6% год к году.
Хеллоуин в мире отмечается 31 октября как канун Дня всех святых. В западных странах праздник широко распространен в массовой культуре, предполагает проведение мероприятий и продажу тематической продукции. В России популярность Хеллоуина росла в 1990-х и 2000-х, но последние несколько лет отношение к нему неоднозначное из-за публичных выступлений противников. «Праздник, пришедший к нам из сырых и холодных кельтских хижин, является банальной пропагандой бытового суеверия и мракобесного оккультизма»,— заявил 28 октября депутат Госдумы Виталий Милонов.
Сейчас речь идет о восстановлении продаж после снижения интереса к Хеллоуину в предыдущие несколько лет, считает директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков. Но совокупные продажи товаров к празднику, по его словам, сейчас все еще существенно ниже, чем были, например, в 2021 году. Согласно «RWB Исследованиям», отмечать Хеллоуин в этом году планируют 6% россиян, 19% еще не решили, а 75% ничего не планируют. Немного оживить интерес мог календарный фактор: в этом году Хеллоуин выпал на субботу.
В Ассоциации компаний розничной торговли называют Хеллоуин имиджевым и маркетинговым событием для тематических вечеринок и рекламных акций брендов. Ритейлеры, по мнению организации, обычно не формируют отдельных подборок, как, например, в случае с новогодними товарами. Хотя ограниченный тематический ассортимент в рознице все же появляется, замечают там.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров замечает, что ритейлеры сейчас в принципе осторожно подходят к формированию тематических линеек. После праздников их приходится продавать с дисконтом либо хранить до следующего сезона. Но в Fix Price говорят, что продажи товаров для Хеллоуина в октябре выросли на 44% год к году в денежном выражении. Самой высокой популярностью, по словам представителя компании, пользуются тематические кружки. Продажи светильников выросли на 8%, карнавальных митенок — на 22%.
В Wildberries видят заметный сезонный рост. К сентябрю натуральные продажи карнавальных костюмов выросли в девять раз, а наклеек и гирлянд — почти в пять, в целом тематических товаров по соответствующему запросу Хеллоуин — более чем в четыре раза. В годовом выражении октябрьские продажи карнавальных костюмов выросли на 4,8% в штуках, а грима — в два раза. Интерес к отдельным позициям, например, наклейкам, упал.
Для ночных клубов и баров Хеллоуин остается одним из наиболее прибыльных праздников, считает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный. Это, по его словам, объясняется предшествующими годами его популяризации. Но, как считает управляющий партнер The Last Bar Давид Автандилов, за последние несколько лет праздник все же растерял актуальность. Все больше заведений начинают заранее украшать все к Новому году, констатирует он.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 8