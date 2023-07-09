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Коммерсантъ FM
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А кассетные Байден припас

США попытались объяснить «трудное решение» о новых поставках Киеву

Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены в большинстве стран мира, вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Такой шаг раскритиковали и некоторые американские демократы, и союзники США по НАТО, например Великобритания, Италия и Испания. А МИД РФ напомнил, что еще в феврале 2022 года представители Белого дома назвали применение кассетных боеприпасов военным преступлением. В Вашингтоне признают: это вынужденный шаг, призванный поддержать захлебывающееся украинское контрнаступление.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

О решении Пентагона насчет дополнительного пакета помощи на $800 млн было объявлено в пятницу. В новом транше оказались не только боеприпасы для систем Patriot и мобильных артиллерийских ракетных комплексов HIMARS, но и кассетные боеприпасы DPICM.

Применение кассетных боеприпасов несет серьезные риски не только для военных, но и для гражданского населения: неразорвавшиеся снаряды могут лежать на земле годами и потом, взрываясь, приводить к многочисленным жертвам. Такие боеприпасы запрещены в соответствии с международной конвенцией 2008 года. 111 стран ее ратифицировали, еще 12 — подписали, но пока не ратифицировали. Украина, США и Россия к конвенции не присоединились.

В Киеве аплодировали решению США, а вот Великобритания, Италия и Испания, например, ему были не рады и пообещали следовать своим обязательствам в рамках конвенции. Категорическое несогласие с дальнейшим использованием кассетных боеприпасов выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Кроме того, на днях правозащитная организация Human Rights Watch выступила с докладом, в котором подчеркнула недопустимость применения этого вида оружия и призвала обе стороны конфликта немедленно от него отказаться.

Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила: в феврале 2022 года Белый дом в лице тогдашнего пресс-секретаря Джен Псаки назвал применение этого оружия военным преступлением. А посол России в США Анатолий Антонов счел поставки «жестом отчаяния» и обвинил Соединенные Штаты в том, что они подходят к вопросу военной помощи Киеву с «особой жестокостью и цинизмом».

При этом не только зарубежные союзники и оппоненты раскритиковали Белый дом за такое решение. Как указывает The New York Times, против выступили и некоторые члены Демпартии США, заявившие, что поставки такого вооружения противоречат духу самой демократии.

Главный соперник Джо Байдена за президентскую номинацию от демократов Роберт Кеннеди-младший обратился к конкуренту: «Прекратите бесконечную эскалацию! Пришло время для мира».

При этом решение поддержали представители «ястребиного» крыла республиканцев. В частности, Джон Болтон, который в администрации Дональда Трампа был советником президента по нацбезопасности, назвал поставки «замечательной идеей».

Неудивительно, что в связи с такими острыми дискуссиями американской администрации пришлось оправдываться. Объявляя о последнем пакете военной помощи, замминистра обороны США Колин Каль пояснил: Пентагон предоставляет такое вооружение Украине из-за «неотложности момента» в украинском контрнаступлении.

«Это сделано, чтобы уверить украинцев, что у них есть все необходимое, но также и чтобы россияне понимали: украинцы остаются в игре»,— подчеркнул он.

Что касается угрозы для гражданского населения, то, как заявили в Пентагоне, они тщательно взвешивали все потенциальные риски. Колин Каль рассказал, что поставляться будут модернизированные вооружения и опасность того, что они не сработают, в два раза ниже, чем у более старых образцов. Кроме того, украинские официальные лица, как сообщается, предоставили США письменные гарантии, что они не будут применять кассетные вооружения в городских районах, где находится гражданское население. Украина также обязалась после окончания конфликта провести работы по разминированию, заключил Колин Каль.

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан пояснил позицию Белого дома: «Мы признаем, что кассетные боеприпасы создают риск причинения вреда гражданскому населению… Поэтому мы откладывали решение так долго, как только могли. Но существует также огромный риск причинения вреда гражданскому населению, если российские войска и танки пройдут дальше украинских позиций, захватят больше украинской территории».

О том, что ситуация на фронте не оставила США выбора, заявил CNN и сам Джо Байден.

Он назвал эти поставки «трудным решением», которое было принято из-за того, что у украинской армии «иссякают боеприпасы».

Глава Белого дома пояснил, что это лишь временная мера на «переходный период», пока США не смогут произвести больше других снарядов.

В беседе с “Ъ” американский правозащитник Мэттью Хоу, который служил в морской пехоте США в 1998–2008 годах, а также работал в Пентагоне и Госдепартаменте, предположил, что поставки такого вооружения администрацией Байдена не дадут Украине какого-либо преимущества, а лишь приведут к эскалации конфликта, а также повысят риски для гражданского населения и украинской армии. По мнению эксперта, в Белом доме это тоже хорошо понимают, но недостаток вооружения и «не очень хорошие новости» насчет контрнаступления Украины заставляют их повышать ставки.

При этом собеседник “Ъ” предположил, что Киев будет разочарован итогами саммита НАТО (состоится 11–12 июля в Вильнюсе) и «ему необходимо будет дать хоть что-то для успокоения». «Я не думаю, что они (украинские власти.— “Ъ”) получат приглашение к членству в НАТО. Возможно, какие-то нечеткие гарантии о будущем вхождении в альянс. Но для украинцев это бессмысленно сейчас... Ну, хотя бы мы дадим вам кассетные боеприпасы»,— рассуждает над логикой Белого дома Мэттью Хоу.

Екатерина Мур, Вашингтон

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