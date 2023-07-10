Шольц исключил поставки Украине кассетных боеприпасов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять кассетные боеприпасы Украине, поскольку придерживается Конвенции об их запрете. При этом он подчеркнул, что их отправка Соединенными Штатами — это «суверенное решение».

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрете кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Россия, США, Украина и Китай не подписали конвенцию.

«Мы подписали международную конвенцию, которая запрещает нам применять такие боеприпасы, и поэтому мы от себя можем сказать, что не будем этого делать»,— сказал господин Шольц на пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе (цитата по ТАСС).

7 июля Белый дом анонсировал поставки кассетных боеприпасов Украине, назвав это промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов. Президент США Джо Байден заявил, что они необходимы ВСУ для контрнаступления. Минобороны Украины пояснило, что кассетные боеприпасы нужны для освобождения «временно оккупированных территорий».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян