Китай расширяет доступ иностранного бизнеса в порт свободной торговли Хайнань
Власти КНР вводят 16 дополнительных мер для упрощения ведения деятельности иностранными компаниями и специалистами в крупнейшем в мире по площади Хайнаньском порту свободной торговли (ПСТ). В документе обозначены нововведения, охватывающие торговлю энергоносителями, таможенные операции, сферу услуг и другие направления, сообщает агентство «Синьхуа».
Зарубежным компаниям на острове Хайнань разрешат использовать терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ), а ПСТ получит поддержку в проведении складских операций по доставке фьючерсного СПГ. Предусмотрены меры по развитию оффшорной торговли и упрощению процедуры ввоза восстановленных товаров, находящихся под таможенным контролем, в зоны свободной торговли материкового Китая. Власти намерены стимулировать использование юаня в новых формах бартерной торговли, а также расширять экономическое и торговое сотрудничество ПСТ с Гонконгом (Сянганом).
Кроме того, иностранным врачам, имеющим лицензию на медицинскую практику за рубежом, разрешат оказывать услуги клинической диагностики и проводить лечение на острове сроком до трех лет с возможностью продления. В целом для иностранных граждан упростят правила в отношении разрешений на работу, пребывания на острове и получения вида на жительство.
В Хайнаньском ПСТ в декабре 2025 года был введен режим независимых таможенных операций на всей территории острова. Это обеспечило более свободный ввоз товаров из-за рубежа, расширенный охват нулевыми тарифами и прочие благоприятные условия для ведения бизнеса.