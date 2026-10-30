Китай расширяет доступ иностранного бизнеса в порт свободной торговли Хайнань

Кроме того, иностранным врачам, имеющим лицензию на медицинскую практику за рубежом, разрешат оказывать услуги клинической диагностики и проводить лечение на острове сроком до трех лет с возможностью продления. В целом для иностранных граждан упростят правила в отношении разрешений на работу, пребывания на острове и получения вида на жительство.