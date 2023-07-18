Зеленский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получила кассетные боеприпасы. В интервью африканским журналистам он рассказал, как Киев будет применять этот вид вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters

«Мы получили кассетные боеприпасы в 2023 году, через девять лет ведения боевых действий против Украины Российской Федерацией»,— заявил господин Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы 7 июля. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». 13 июля начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил о получении боеприпасов Украиной.

В 2008 году была подписана Конвенция против кассетных боеприпасов, в которой участвуют более 100 стран. США, Россия и Украина к ней не присоединились. Кассетные снаряды представляют собой долгосрочную угрозу гражданскому населению.

Президент Владимир Путин в ответ на это заявил о праве зеркального ответа на применение кассетных боеприпасов. Он отметил, что у России «достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов».

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова