Axios: демократы на встречах со спонсорами заявляют о шансах победить в Техасе

Среди других штатов, где ранее были сильные позиции республиканцев, высокие шансы на прохождение кандидата от демократов есть в Огайо, в Айове и Аляске, уверяют демократы своих спонсоров. Чтобы вернуть себе контроль над Сенатом, демократам необходимо выиграть хотя бы в двух из этих четырех штатов, а также добиться победы в колеблющихся Северной Каролине и Мичигане, а также в Мэне, который относят к демократическим штатам.