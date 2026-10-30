Axios: демократы на встречах со спонсорами заявляют о шансах победить в Техасе
Главный предвыборный фонд демократов в Сенате (Senate Majority PAC) на закрытых встречах убеждает крупных спонсоров, что традиционно республиканский Техас может проголосовать против Республиканской партии, сообщает Axios. В этом штате демократы не выигрывали выборы в Сенат с 1988 года, однако сейчас их кандидат Джеймс Таларико сейчас идет практически наравне с республиканцем Кеном Пакстоном, заявляют представители организации.
Среди других штатов, где ранее были сильные позиции республиканцев, высокие шансы на прохождение кандидата от демократов есть в Огайо, в Айове и Аляске, уверяют демократы своих спонсоров. Чтобы вернуть себе контроль над Сенатом, демократам необходимо выиграть хотя бы в двух из этих четырех штатов, а также добиться победы в колеблющихся Северной Каролине и Мичигане, а также в Мэне, который относят к демократическим штатам.
В самом фонде подчеркивают, что их закрытые оценки совпадают с публичной позицией: прогнозы совпадают с тем, что «озвучивалось публично и в частном порядке на протяжении нескольких недель»,— заявила пресс-секретарь SMP Лорен Френч. «Это оплоты республиканцев, и мы делаем все, чтобы довести дело до победного конца и дать американским семьям реальную защиту от кризиса стоимости жизни»,— добавила она.