Демократы осудили решение Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы

Решение президента США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы возмутило широкий круг демократов, пишет The New York Times. Они обвинили главу государства в «лицемерном решении, которое ставит под угрозу моральный авторитет США». Вместе с тем планы по поставкам поддержали некоторые республиканцы.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

Что говорят демократы по поводу поставок кассетных боеприпасов:

Член Палаты представителей Крисси Хулахан: «Победа для Украины — это важная победа для демократий по всему миру, но эта победа не должна достигаться за счет наших американских ценностей и тем самым демократии как таковой».

Член Палаты представителей Сара Джейкобс: «Кассетные боеприпасы не позволят провести успешное экономическое восстановление, которое необходимо для обеспечения процветания Украины и улучшения ситуации в борьбе с коррупцией».

Член Палаты представителей Джеймс Макговерн: «(Кассетные боеприпасы.— "Ъ") рассеивают сотни бомб, которые могут распространяться далеко за пределы военных целей и ранить, калечить и убивать гражданских — часто спустя долгое время после конфликта».

Сенаторы Патрик Лихи и Джефф Мёркли (в статье для The Washington Post): «Зная, что это оружие вызывает неизбирательный террор и хаос, мы оба — как и многие другие представители международного сообщества — годами работали над тем, чтобы положить конец его использованию. <...> Их использование (кассетных боеприпасов.— "Ъ") усугубит и без того разрушительные последствия войны для гражданского населения и украинских войск, последствия сохранятся на долгие годы».

Как пишет The New York Times, те немногие республиканцы, которые прокомментировали решение, хвалили господина Байдена. Так, сенатор Том Коттон заявил: «Предоставление этой новой возможности — правильное решение, даже если оно заняло слишком много времени».

Белый дом назвал поставку Украине кассетных боеприпасов «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Президент США Джо Байден заявил, что решение далось ему трудно. По его мнению, кассетные боеприпасы необходимы Киеву для контрнаступления. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом проигнорировал позицию своих союзников, генсека ООН Антониу Гутерриша, правозащитников, законодателей и экспертов.

Леонид Уварчев