Байден назвал поставку Украине кассетных боеприпасов трудным решением

Президент США Джо Байден назвал поставку Украине кассетных боеприпасов временным решением до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов. По словам господина Байдена, решение далось ему трудно. Как считает американский президент, кассетные боеприпасы необходимы Киеву для контрнаступления.

«Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал его с нашими союзниками, нашими друзьями в Конгрессе»,— сказал президент США CNN.

По мнению господина Байдена, «эта война связана с боеприпасами». Он отметил, что у украинцев заканчиваются боеприпасы и у США «их мало». Поэтому он принял рекомендацию Пентагона, но не в качестве постоянной меры, а до тех пор пока США не произведут «большее боеприпасов калибра 155 мм».

Президент США считает, что после поставок у Украины будет оружие «чтобы остановить русских сейчас, не дать им остановить украинское наступление в этих районах» «Я думаю, что это им нужно»,— добавил он.

США анонсировали поставку Украине кассетный боеприпасов ранее сегодня, 7 июля. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Американские власти признают, что применение кассетных снарядов несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче.

Леонид Уварчев