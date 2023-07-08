В Human RIghts Watch выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов

Директор вашингтонского отделения правозащитной организации Human RIghts Watch Сара Йегер раскритиковала решение Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы. Как отмечает The Hill, против поставок выступили не меньше 38 правозащитных организаций.

«Они уже присутствуют на всей территории страны, и их предстоит ликвидировать. Это не может служить достаточным объяснением для США, чтобы отправить еще»,— сказала госпожа Йегер The Hill. По ее мнению, политики, законодатели и члены администрации Джо Байдена, «вероятно, дважды подумают» о поставках, «когда к ним начнут поступать изображения детей, пострадавших от кассетных боеприпасов американского производства».

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, США и Китай.

США анонсировали поставку Украине кассетный боеприпасов накануне, 7 июля. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Президент США Джо Байден заявил, что решение далось ему трудно. По его мнению, кассетные боеприпасы необходимы Киеву для контрнаступления. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом проигнорировал позицию своих союзников, генсека ООН Антониу Гутерриша, правозащитников, законодателей и экспертов.

Леонид Уварчев