Константинополю велели не кланяться

Высшее духовенство РПЦ в среду в рамках прошедшего в Троице-Сергиевой лавре Архиерейского совещания вновь заявило о прямой конфронтации с Константинопольским патриархатом, обвинив Фанар в искажении православного учения. Основным поводом стали произошедшие в течение последних нескольких лет события на Украине. Эксперт сравнил ситуацию с расколом церквей в XI веке, но только в православном мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архиерейское совещание РПЦ

Фото: Игорь Палкин / patriarchia.ru Архиерейское совещание РПЦ

Фото: Игорь Палкин / patriarchia.ru

Высшее духовенство РПЦ уже давно не собиралось на масштабные мероприятия. Последний раз Архиерейский собор — высший орган иерархического управления церкви — прошел в 2017 году, а Архиерейское совещание и того раньше — в 2015 году. «Архиерейское совещание — это собрание иерархов РПЦ для обсуждения положения дел в церкви в межсоборный период»,— объяснил “Ъ” руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что, поскольку «по объективным причинам проведение собора в настоящее время невозможно, было собрано совещание». Синод в августе 2022 года перенес проведение соборных мероприятий на неопределенный срок из-за международной обстановки, а ранее его сроки переносились из-за пандемии коронавируса. Согласно уставу РПЦ, отметим, Архиерейский собор созывается патриархом и Священным синодом не реже одного раза в четыре года — в преддверии поместного собора, а также в «исключительных случаях».

На сей раз совещание практически целиком было посвящено отношениям РПЦ с Константинопольским патриархатом и положению верующих на Украине. Об этом свидетельствует доклад патриарха Кирилла и принятый собравшимися иерархами документ под названием «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей».

Противостояние между Константинопольским и Московским патриархатами началось в 2018 году, после того как власти Украины решили образовать собственную православную церковь, независимую от РПЦ. При поддержке Константинопольского патриарха Варфоломея был запущен процесс по ее созданию. В октябре 2018 года Синод Константинопольской церкви отменил постановление XVII века о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ эти шаги назвали посягательством на свою каноническую территорию и прекратили каноническое общение с Константинополем. А в декабре того же года в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) — митрополита Киевского Епифания. В начале 2019 года Константинопольский патриарх дал церкви митрополита Епифания томос об автокефалии. В РПЦ тогда заявили, что действия Константинополя являются грубейшим попранием церковных канонов. Комментируя конфликт, патриарх Кирилл предположил, что «существует заказ на разрушение РПЦ»: «Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Хотят выдавить каноническое православие из религиозного поля Украины». А в мае 2022 года экстренно созванный в Киеве собор остававшейся под юрисдикцией Москвы Украинской православной церкви (УПЦ) принял постановление о полной самостоятельности и независимости от РПЦ. Хотя это и не помогло УПЦ избежать гонений со стороны украинских властей, которые обвиняют клириков в связях с Московским патриархатом.

В своем докладе патриарх Кирилл, комментируя эти события, отметил, что действия Фанара на Украине подтолкнули к «разрушению церковного единства»: «Его ведущие иерархи в течение длительного времени при поддержке сторонних для церкви политических сил и по их наущению готовились расторгнуть единство православия, вели тайные переговоры и плели интриги». Предстоятель РПЦ отметил, что в 2018 году он пытался объяснить патриарху Варфоломею «объективную картину положения на Украине»: «Он предпочел ничего не услышать и осенью 2018 года, поправ священные каноны, вторгся на Украину, чтобы "упразднить" иерархию Украинской православной церкви и легализовать раскол, предоставив ему мнимую автокефалию».

«Раскол», уверен глава Московского патриархата, затруднил духовное общение РПЦ со значительной частью греческого православного мира и привел к «открытым гонениям на Украинскую православную церковь со стороны власти»: «Мы увидели аресты и избиения служителей божиих, кощунство над святынями. Возбуждены и продолжаются судебные процессы против нескольких архиереев. Умножились случаи изгнания из храмов православных общин. Древняя Киево-Печерская лавра находится под угрозой закрытия. Ее главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь — изъяты у Украинской православной церкви, в них действуют раскольники».

В ситуации с Латвийской православной церковью, которая в прошлом году заявила о желании отмежеваться от РПЦ и получить автокефалию, также виновен Константинополь, уверен патриарх Кирилл. «Мы можем вспомнить поддержку Константинопольским патриархатом обновленческого раскола в 20-х годах прошлого столетия, раскольнические действия в Эстонии в 2000 году, когда мы ради церковного мира пошли на определенные компромиссы. Светские власти Латвии, вдохновившись ситуацией у соседей, решили пойти даже дальше и сами провозгласили лжеавтокефалию Латвийской церкви»,— пояснил он.

С жестким докладом «Об искажении православного учения о церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата» выступил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион. Он упомянул в этой связи претензии Варфоломея на первенство власти над Вселенской церковью, претензии на роль высшей апелляционной инстанции и на исключительное право предоставления автокефалии. Докладчик обратил внимание на восстановление в сане «раскольников»: «Необходимо признать, что иерархи так называемой Православной церкви Украины не имеют канонического рукоположения и потому не являются епископами». Вызвала его возмущение и практика Фанара принимать бывших клириков РПЦ без отпускных грамот: «Эти действия не соответствуют православному Преданию, разрушают канонические устои».

Как заявил “Ъ” господин Легойда, иерархи согласились с выводами и направили документ для утверждения в Синод.

«Решения совещания можно сравнить с расколом церквей в XI веке, но только в православном мире,— прокомментировал “Ъ” совещание иерархов замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Теперь с Константинополем нет не только евхаристического общения, возникло еще и обвинение в нарушении церковных устоев». Господин Лункин считает, что «важнейшим решением стала констатация факта, что любой открытый разрыв УПЦ с РПЦ будет расколом, то есть дальнейшие действия УПЦ под давлением украинских властей будут разделением церкви уже на Украине и новых территориях РФ».

Эмилия Габдуллина, Павел Коробов