«Maxxing» стало главным словом 2026 года по версии Dictionary.com
Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал «maxxing» главным словом 2026 года. Как отмечает издательство, это слово стало лингвистическим отражением современного стремления «выжать максимум» из любой сферы жизни.
Составители словаря определяют maxxing как практику, когда человек отдается какому-то делу на все 100% или до предела оптимизирует определенную сферу своей жизни. Само слово – производное от maximum и maximizing. Благодаря соцсетям оно стало универсальным суффиксом, который теперь добавляют ко многим другим словам.
Так, очень широко разошлись слова looksmaxxing (радикальное улучшение внешности), proteinmaxxing (добавление максимального количества белка в пищу), sleepmaxxing (оптимизация сна) и т. п. варианты. По подсчетам Dictionary.com, в августе 2026 года цифровые медиа использовали слово maxxing почти в 19 раз больше, чем в среднем в месяц в 2025 году.
Среди других претендентов на слово года Dictionary.com рассматривал слова «доступность», «дата-центр», «Одиссея» и другие. В прошлом году издание выбрало словом года мем six-seven, который используется в интернет-сленге школьников и молодежи.