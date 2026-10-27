«Maxxing» стало главным словом 2026 года по версии Dictionary.com

Так, очень широко разошлись слова looksmaxxing (радикальное улучшение внешности), proteinmaxxing (добавление максимального количества белка в пищу), sleepmaxxing (оптимизация сна) и т. п. варианты. По подсчетам Dictionary.com, в августе 2026 года цифровые медиа использовали слово maxxing почти в 19 раз больше, чем в среднем в месяц в 2025 году.