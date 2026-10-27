Путин созвонился с президентом Финляндии и премьером Норвегии
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сегодня провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия финского президента. Информацию подтвердил ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В пресс-релизе канцелярии уточняется, что инициаторами телефонного разговора стали господа Стубб и Стере. Беседа проводилась с целью уточнить позицию России по украинскому конфликту, поскольку российская сторона не участвовала во встрече в Осло 20 октября с американскими переговорщиками и представителями ЕС и Украины.
Целью звонка в канцелярии назвали обсуждение будущих переговоров по урегулированию в Абу-Даби. Президент Финляндии и премьер Норвегии участвовали в разговоре как «лидеры своих стран» и от лица Европы в целом не выступали. Ранее источники The Telegraph называли их потенциальными кандидатами на роль переговорщика ЕС по Украине.
По словам Александра Стубба, разговор с Владимиром Путиным был откровенным и содержательным. «Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры»,— заявил он. Йонас Гар Стере, в свою очередь, отметил, что во время беседы стороны «подчеркнули важность деэскалации».
Это первый прямой контакт Владимира Путина с высокопоставленными представителями ЕС после телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в июле 2025 года.