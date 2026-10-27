Путин созвонился с президентом Финляндии и премьером Норвегии

По словам Александра Стубба, разговор с Владимиром Путиным был откровенным и содержательным. «Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры»,— заявил он. Йонас Гар Стере, в свою очередь, отметил, что во время беседы стороны «подчеркнули важность деэскалации».