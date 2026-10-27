В Стамбуле задержали 37 человек по делу о коррупции в районной администрации

Согласно заявлению, речь идет о мошенничестве при проведении тендеров, вымогательстве и взяточничестве. Изучив 42 тендера, проведенных различными управлениями муниципалитета в 2024-2026 годах, следствие пришло к выводу об ущербе госбюджету. Кроме того, от владельцев бизнеса, обращавшихся за получением лицензий, требовали взятки. В случае отказа рассмотрение их документов намеренно затягивалось, считает следствие.