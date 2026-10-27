В Стамбуле задержали 37 человек по делу о коррупции в районной администрации
В Стамбуле выдали ордеры на задержание 68 человек по делу о коррупции в муниципалитете Бакыркей. Пока задержаны 37 человек, среди которых пять заместителей главы муниципалитета и два члена местного совета. Поиски еще 31 человека продолжаются, сообщает прокуратура Бакыркея.
Согласно заявлению, речь идет о мошенничестве при проведении тендеров, вымогательстве и взяточничестве. Изучив 42 тендера, проведенных различными управлениями муниципалитета в 2024-2026 годах, следствие пришло к выводу об ущербе госбюджету. Кроме того, от владельцев бизнеса, обращавшихся за получением лицензий, требовали взятки. В случае отказа рассмотрение их документов намеренно затягивалось, считает следствие.
В 2026 году в Турции ведется серия крупных антикоррупционных расследований. Накануне по обвинению в махинациях при проведении тендеров в муниципалитете Болу были задержаны четыре человека, включая заместителя мэра. Оппозиционные партии часто называют расследования политически мотивированными. По данным Euronews, задержание сотрудников администрации Бакыркея произошло в тот же день, когда мэр муниципалитета и некоторые члены его совета должны были присоединиться к оппозиционной силе «Новая партия».