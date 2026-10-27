Песков: дата трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби пока не определена
Дата возможных трехсторонних переговоров в Абу-Даби по урегулированию военного конфликта на Украине пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф договорились о проведении трехсторонних переговоров на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября. В Кремле говорили, что переговоры состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби. Во встрече поучаствуют представители Москвы, Вашингтона и Киева. Господин Песков допускал, что на переговорах могут обсудить и территориальные уступки.