Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №199

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Песков: дата трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби пока не определена

Дата возможных трехсторонних переговоров в Абу-Даби по урегулированию военного конфликта на Украине пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф договорились о проведении трехсторонних переговоров на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября. В Кремле говорили, что переговоры состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби. Во встрече поучаствуют представители Москвы, Вашингтона и Киева. Господин Песков допускал, что на переговорах могут обсудить и территориальные уступки.
О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Первая леди добилась тишины».
ОАЭ
США. Отношения с Украиной
Украина. Отношения с Россией
Дмитрий Песков