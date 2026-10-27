Вице-премьер и министр ЖКХ Калмыкии арестованы по делу о получении взятки
Зампред правительства Калмыкии и исполняющий обязанности министра ЖКХ обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Оба чиновника арестованы, сообщило региональное управление СКР. Там уточнили, что задержания провели еще в мае.
По версии следствия, обвиняемые потребовали от владельца строительной организации более 19 млн руб. Взамен они пообещали признать его победителем аукциона на выполнение подрядных работ по ремонту кровли многоквартирных домов, обеспечить приемку работ и «общее покровительство деятельности». В феврале-марте мужчина передал чиновникам часть средств, которыми они «распорядились по своему усмотрению».
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В СКР добавили, что продолжают «сбор и закрепление доказательственной базы». Имена фигурантов в пресс-релизе ведомства не приводятся.