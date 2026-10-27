Вице-премьер и министр ЖКХ Калмыкии арестованы по делу о получении взятки

По версии следствия, обвиняемые потребовали от владельца строительной организации более 19 млн руб. Взамен они пообещали признать его победителем аукциона на выполнение подрядных работ по ремонту кровли многоквартирных домов, обеспечить приемку работ и «общее покровительство деятельности». В феврале-марте мужчина передал чиновникам часть средств, которыми они «распорядились по своему усмотрению».