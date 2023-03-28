Крестный уход

Украинская православная церковь (УПЦ) по настоянию властей Украины 29 марта должна покинуть Киево-Печерскую лавру, где не только живут и служат монахи, но и находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. По замыслу украинских властей, уход УПЦ из лавры станет важным символом полного разрыва религиозных отношений Киева с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Служба на территории монастыря Киево-Печерской Лавры 19 марта

Фото: Vladyslav Musiienko, Reuters Служба на территории монастыря Киево-Печерской Лавры 19 марта

Фото: Vladyslav Musiienko, Reuters

УПЦ должна покинуть лавру в связи с тем, что государственный, подведомственный Министерству культуры Украины заповедник «Киево-Печерская лавра» расторг договор о бесплатном использовании религиозной организацией культовых зданий и другого имущества. Договор был подписан 19 июля 2013 года сроком на 50 лет.

В начале марта руководство заповедника, а потом и Министерство культуры заявили, что договор с УПЦ прекращает свое действие 29-го числа. К этой дате представители УПЦ должны покинуть лавру и освободить занимаемые ими помещения. Ранее — в декабре прошлого года — истек договор аренды Успенского собора и Трапезной церкви. Министр культуры Украины Александр Ткаченко тогда сообщил, что культовые сооружения вернулись под управление государства.

Представители УПЦ говорили, что никуда не уйдут из лавры, где живут монахи и находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«Единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века»,— ответили в УПЦ на требования руководства заповедника и властей.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в видеообращении, размещенном 14 марта на сайте монастыря, сказал: «Мы не намерены выселяться и не будем, так как сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожают, что с нами расправятся, — это не 1917 год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура».

Митрополит добавил, что священнослужители живут в лавре с 1988 года и «у многих нет другого места, кроме этого». Впрочем, после этого СМИ наводнили фото и видео, на которых видно, как служители выносят и укладывают церковный скарб в грузовики и легковушки.

Обратить внимание на ситуацию вокруг лавры призывали в Москве и других столицах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал религиозных деятелей и представителей международных организаций «приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, и многими другими актами международного значения».

Обращения были направлены предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, патриарху Коптской церкви Тавадросу II, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид и другим.

С позицией Москвы солидаризировался католикос-патриарх всея Грузии Илия II. В письме Вселенскому патриарху Варфоломею он отмечает, что украинские власти, находящиеся в состоянии войны, «в меньшей степени учитывают религиозные глубины».

Илия II призвал Варфоломея «способствовать разрядке напряженности», а также мирному сосуществованию и сближению двух украинских церквей.

При этом Грузинская православная церковь до сих пор не признала автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Москва называет «раскольничьей». Наблюдатели связывают это с неизменной позицией Русской православной церкви (РПЦ) по признанию Абхазии и Южной Осетии канонической территорией Грузинской православной церкви.

Аккуратную поддержку УПЦ также выразил патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X. «Мы непрестанно молимся за вас и ваших пастырей, умоляя Господа в скором времени остановить эту печальную войну и уничтожить все угрозы, с которыми сталкивается ваша святая церковь»,— написал он в послании митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Наконец, 24 марта Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине. В нем выражается обеспокоенность по поводу того, что «действия государства в отношении Украинской православной церкви могут носить дискриминационный характер».

Воззвания церковных иерархов и даже ООН не поколебали решимость властей Украины поставить точку в истории с лаврой. Президент Владимир Зеленский демонстрирует полную преемственность в отношении курса предыдущего президента страны Петра Порошенко, который после присоединения Россией Крыма в 2014 году и начала в том же году вооруженного конфликта в Донбассе приложил максимум усилий для получения автокефалии ПЦУ.

Выселение из лавры священнослужителей Украинской православной церкви выглядит финальным аккордом в религиозном размежевании с Россией, начавшемся задолго до 24 февраля 2022 года.

Для УПЦ, обладающей наибольшим числом приходов и прихожан, не будет проблемой найти новое пристанище. Однако это серьезный удар по церкви, чьи священники между собой называли лавру «православным Ватиканом».

12 марта, через два дня после того, как стало известно о решении государства расторгнуть договор по лавре с УПЦ, Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении ясно дал понять, как власть намерена действовать на религиозном направлении. «Есть на этой неделе и движение на укрепление нашей духовной независимости. Общество видит это. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов — вполне законных. И мы продолжим это наше движение. Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хоть какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни — наши лавры — или воровать из них какие-либо ценности»,— отметил украинский президент.

Понимать это следует как то, что курс на сокращение влияния УПЦ с большой долей вероятности будет продолжен. Эту церковь на Украине многие считают религиозной «рукой Москвы», хотя 27 мая прошлого года она объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, а также заявила, что «осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!"». К слову, на официальном сайте РПЦ до сих пор указано: «Украинская православная церковь является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата».

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин полагает, что от резких движений в отношении УПЦ украинская власть постарается воздержаться. «Чиновники и хотят расколоть или дезорганизовать УПЦ, и боятся идти на решительные меры, опасаясь "монашеских майданов" вокруг лавры в Киеве и в регионах. В связи с этим, скорее всего, власти оставят в лавре часть монахов УПЦ, ПЦУ, неприсоединившихся, поскольку это также символически ослабит УПЦ и митрополита Онуфрия, позволит ПЦУ обосноваться в духовном центре русского православия»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.

«Майданов», впрочем, может и не быть: на Украине действует военное положение, во время которого массовые акции запрещены. Между тем вслед за Киево-Печерской лаврой Украинская православная церковь может лишиться и Почаевской лавры в Тернопольской области, тоже находящейся в аренде. На нее также претендует ПЦУ, объявившая 28 марта о создании там своего монастыря.

Владимир Соловьев, Павел Коробов; Георгий Двали, Тбилиси