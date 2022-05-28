Православие ударилось в самостийность

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Украинская православная церковь (УПЦ), прихожанами которой являются около 35 млн верующих, объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Такое решение принял экстренно созванный Собор УПЦ, которая является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе РПЦ. Причиной названо несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу действий российской армии на Украине. В Московском патриархате сочли неуместным детально комментировать происходящее в Киеве «в условиях, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви». Решением, у которого нет аналогов в церковной истории, назвал итоги Собора руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

27 мая экстренно созванный в Киеве Собор УПЦ принял постановление из десяти пунктов. В первом члены Собора осудили «войну как нарушение Божией заповеди "Не убий!"» (речь идет о специальной военной операции российской армии на территории Украины). В связи с этим высший орган управления церкви обратился к российским и украинским властям «с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

В третьем пункте документа содержится «несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине». Из-за этого приняты изменения в устав, «свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ».

«На период военного положения, когда связи между епархиями и церковным руководящим центром осложнены или отсутствуют, Собор считает целесообразным предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного синода или предстоятеля УПЦ, при восстановлении возможности, информированием священноначалия»,— говорится в документе.

Выразив «глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии», члены Собора значительное внимание уделили взаимоотношениям с Православной церковью Украины (ПЦУ). «Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану в церковном теле,— заявили они.— Особенно досадно, что последние действия Константинопольского патриарха в Украине, следствием которых стало образование "Православной церкви Украины", лишь углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога».

Для того чтобы такой диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо, по настоянию авторов документа, в частности, «прекратить захват храмов УПЦ», а также «решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ».

Украинская православная церковь, напомним, действует на территории всей страны. Согласно уставу, является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии, независимой в своем управлении и устройстве. Управляется Собором и Священным синодом во главе с митрополитом Киевским и всея Украины. В уставе говорится, что «УПЦ соединена с поместными православными церквями через Русскую православную церковь». УПЦ при этом считает себя правопреемницей древней Киевской митрополии (в пределах Украины) и бывшего Украинского экзархата РПЦ. По данным УПЦ, ее прихожанами являются 35 млн верующих (более 80% населения страны). По состоянию на 27 декабря 2021 года в УПЦ было 53 епархии и 12 381 приход. В клире УПЦ состояло 108 архиереев (52 епархиальных, 50 викарных, 6 — на покое), 12 513 священнослужителей.

В апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь в противовес УПЦ, которая, по мнению украинских политиков, тесно связана с Москвой. При поддержке патриарха Варфоломея в Киеве был запущен процесс по ее созданию. В конце 2018 года прошел так называемый объединительный cобор православных церквей Украины, на котором был избран глава новой церковной структуры — митрополит Киевский. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). В январе 2019 года новая церковь получила от Константинопольского патриархата томос. Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ в присутствии президента Украины Петра Порошенко и делегации украинских чиновников. Впрочем, большинство поместных православных церквей не признают ПЦУ легитимной церковью, а Думенко — иерархом. На сегодняшний день из 15 поместных церквей ПЦУ признали Константинопольская, Элладская, Кипрская и Александрийская церкви. При этом 28 марта 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, в Верховную раду был внесен законопроект о запрете УПЦ на территории страны. В некоторых районах ее деятельность была запрещена решением местных властей.

«Поскольку в адрес РПЦ не поступало обращений от УПЦ, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета»,— прокомментировал новости из Киева глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда. По его словам, УПЦ находится «в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон: со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности, со стороны средств массовой информации».

«В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой УПЦ»,— подчеркнул господин Легойда.

«Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития»,— добавил он.

«Собор УПЦ принял уникальное решение, у которого нет аналогов в церковной истории,— убежден Роман Лункин.— По сути, церковь приняла решение быть независимой, не состоя в конфликте с другой церковью. Явно в решениях Собора говорится только о некорректных действиях Константинополя, но УПЦ не от него отделяется и к нему не присоединяется, как ПЦУ». Эксперт убежден, что, «с точки зрения Московского патриархата, ничего нового в жизни УПЦ не происходит, так как независимый статус церкви никак не меняется»: «Получается, что УПЦ отделяется от патриарха Кирилла, с которым не согласна по вопросу оценки хода и мотивов спецоперации». Господин Лункин при этом напомнил о решении Синода во главе с патриархом Тихоном в двадцатые годы прошлого столетия. «Тогда главам епархий УПЦ было разрешено самим решать все вопросы в отсутствие реальной связи с Киевом,— отметил он.— Но это не означало распада церковной структуры. Как и сейчас, остается надежда на восстановление связей после чрезвычайного военного времени».

Павел Коробов