Один рилс вам или два другому

«В рилс на 700 тыс. просмотров не за деньги я не верю. Я такого ни разу не встречал. Как правило, это какая-то нативная реклама, еще что-то, но это заранее проговоренный рилс. Не бывает такого, чтобы поток был больше в пять раз и те же самые люди справились с этим потоком. То есть у официанта есть нагрузка и количество столов, у повара тоже нагрузка. Поэтому здесь все равно все рассчитано и все запланировано. Ну и, конечно, в любом ресторане, если идет повышенная нагрузка, всегда выписываются премии. Это правило».