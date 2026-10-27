Минздрав хочет расширить программу обеспечения лекарствами кардиопациентов
Минздрав предложил расширить программу лекарственного обеспечения пациентов после сосудистых катастроф. Согласно программе, россияне могут два года бесплатно получать лекарства.
Сейчас инициатива охватывает пациентов, перенесших пять сосудистых катастроф и операций: инфаркт миокарда, инсульт, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Предлагается включить в программу пациентов с сопутствующей тяжелой дислипидемией (нарушением концентрации жиров в крови), передает ТАСС.
Минздрав считает, что расширение перечня лекарств повысит эффективность терапии у пациентов высокого риска. Также это поможет снизить риск повторных острых сердечно-сосудистых событий.
В октябре Минздрав отчитался, что летальность от инсульта в российских больницах снизилась до 14%, также снижается летальность от инфаркта миокарда. В министерстве оценили потери экономики России из-за болезней сердца в 1–3% ВВП. Всероссийский союз пациентов предложил Госдуме расширить программу льготного лекарственного обеспечения сердечников.
Об обеспечении лекарствами россиян с болезнями сердца — в материале «Ъ» «Сердечников вписывают в бюджет».