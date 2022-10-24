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Коммерсантъ FM
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Балтийский прецедент

Латвийская церковь ждет решения РПЦ о независимости

Русская православная церковь (РПЦ) рассмотрит «в соответствии с уставом» просьбу Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о независимости. Об этом сообщили “Ъ” в Московской патриархии, уточнив, что пока не получили официального прошения. Ранее парламент Латвии принял закон о независимости национальной православной церкви, что вызвало со стороны РПЦ заявления о нарушении государством принципа религиозной свободы. Эксперт считает, что РПЦ может позволить ЛПЦ «де-юре стать автокефальной в смысле светского права, но не церковного». Но даже в таком случае прошение ЛПЦ само по себе создает прецедент для других православных церквей, зависимых от РПЦ.

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) хотел бы быть ближе к местным центрам принятия политических решений

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) хотел бы быть ближе к местным центрам принятия политических решений

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) хотел бы быть ближе к местным центрам принятия политических решений

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

На прошлой неделе Латвийская православная церковь провела собор в обстановке строгой конфиденциальности, если не сказать секретности. О заседании высшего церковного органа власти стало известно только в пятницу из сообщений ряда СМИ. Там же утверждалось, что на соборе, который прошел под председательством митрополита Рижского и всея Латвии Александра (Кудряшова), было решено просить у патриарха Московского и всея Руси Кирилла автокефалию. Официальные лица ЛПЦ, к которым “Ъ” обратился за разъяснениями, хранили молчание. Лишь поздним вечером на официальном сайте Латвийской церкви появилось подтверждение просьбы о независимости.

История Латвийской православной церкви начинается с учреждения в 1836 году Рижского викариатства Псковской епархии. В 1850 году была образована самостоятельная Рижская епархия. В 1992 году Латвийской православной церкви в соответствии с томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II была предоставлена автономия. Сейчас в состав ЛПЦ входят две епархии — Рижская и Даугавпилсская, существует Рижская духовная семинария. В сентябре 2022 года президент Латвии Эгилс Левитс выступил с инициативой законодательно отделить ЛПЦ от Московского патриархата. Он заявил, что это «восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриархата над Латвийской церковью». Парламент Латвии принял президентский законопроект. Тогда в Московском патриархате заявили, что это решение «полностью разрушает представления о религиозной свободе в Европе, которые складывались последние несколько столетий» и «ставит под вопрос саму концепцию религиозной свободы».

В свежем сообщении Латвийской церкви говорится, что, «согласно поправкам к закону об ЛПЦ, инициированным президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и принятым Сеймом 8 сентября 2022 года», в устав церкви необходимо внести изменения до 31 октября текущего года. Именно за это «абсолютным большинством голосов» (160 голосов за и 1 против) проголосовали члены собора. «В связи с принятием коренных изменений в законе о ЛПЦ об ее автокефальном статусе и в связи с обращением кабинета министров Латвийской Республики к патриарху Кириллу делегаты собора подписали обращение к патриарху Кириллу о каноническом решении статуса ЛПЦ»,— говорится в сообщении.

Напомним, каждая новая автокефальная церковь, по сути, становится одной из поместных православных церквей (сейчас их в мире 15). Статус ее резко повышается: она становится самостоятельной, как, например, Константинопольская, Иерусалимская или Русская православные церкви.

В РПЦ пока официально не комментируют ситуацию. «На данный момент официальных обращений из Риги в канцелярию Московской патриархии не приходило,— сообщил “Ъ” советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.— Если же обращение собора ЛПЦ поступит, оно будет изучено и рассмотрено в соответствии с нормами устава Русской православной церкви».

«Нельзя сказать, что Латвийская церковь до этого боролась за автокефалию и это было насущным для нее вопросом. Обращение к патриарху Кириллу имеет прежде всего политическое значение»,— полагает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Он уточняет, что упомянутая в латвийском законе автокефалия носит не канонический, а юридический характер: «Решение собора может означать лишь получение автокефалии де-юре, для того чтобы Сейм и президент чувствовали себя в "национальной безопасности". На практике отношения церквей останутся прежними». Поэтому эксперт прогнозирует, что РПЦ примет решение собора к рассмотрению и позволит ЛПЦ перерегистрироваться по новому закону. Однако господин Лункин не исключает, что прецедент в Литве может вызвать цепную реакцию в странах Балтии: «Быстрота решения собора ЛПЦ, с одной стороны, говорит о некотором формальном подходе, ради того чтобы удовлетворить чиновников, с другой стороны, показывает остальным, что сделать это несложно».

Согласно уставу РПЦ, статус автокефалии утверждает Поместный собор РПЦ. Порядка его регулярного созыва не существует. «Орган собирается, к примеру, в случае избрания нового патриарха,— говорит господин Лункин.— В связи с этим окончательное решение об автокефалии ЛПЦ может принимать в неблизком будущем уже другой патриарх».

Павел Коробов

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