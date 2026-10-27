В Японии предложили разработать закон об иноагентах
Во время экспертной дискуссии 26 октября, посвященной вопросам национальной безопасности Японии, предложили разработать закон об иностранных агентах, аналогичный тому, который действует в США. Об этом сообщает газета The Japan Times.
Согласно предложениям, лица, действующие в рамках интересов иностранных представительств, должны будут проходить обязательную регистрацию в специальных органах, чтобы обеспечить прозрачность своей деятельности.
Инициатива направлена на борьбу с тайным вмешательством зарубежных государств в принятие политических решений и избирательные процессы. Предполагается, что закон будет распространяться на аналитиков, политических консультантов и сотрудников пиар-служб.
Правительство также рассматривает возможность введения санкций за деятельность без обязательной регистрации и за противоправные действия зарегистрированных агентов. В качестве ориентиров для разработки новой системы рассматриваются механизмы, действующие в США, Великобритании и Франции. Законопроект будет представлен парламенту в ходе сессии следующего года.