В Японии предложили разработать закон об иноагентах

Правительство также рассматривает возможность введения санкций за деятельность без обязательной регистрации и за противоправные действия зарегистрированных агентов. В качестве ориентиров для разработки новой системы рассматриваются механизмы, действующие в США, Великобритании и Франции. Законопроект будет представлен парламенту в ходе сессии следующего года.