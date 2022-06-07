Московская отповедь

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Иерархи Московского патриархата предупредили руководство Украинской православной церкви (УПЦ), что «самочинные действия» по изменению статуса могут привести к появлению раскола внутри церкви. Так Священный синод РПЦ откликнулся на принятое две недели назад решение УПЦ объявить о своей полной независимости от Московского патриархата. Одновременно стало известно, что от должности освобожден глава внешнеполитического ведомства РПЦ митрополит Волоколамский Иларион. Эксперт отмечает, что эта отставка «на фоне острой для РПЦ фазы украинского кризиса показывает неудовлетворенность его работой как со стороны патриарха, так и светской власти». Преемником митрополита Илариона на посту главного церковного дипломата стал 37-летний митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым главой дипломатического ведомства РПЦ стал молодой, хорошо образованный, поживший в Европе митрополит Антоний

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Новым главой дипломатического ведомства РПЦ стал молодой, хорошо образованный, поживший в Европе митрополит Антоний

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Одним из главных вопросов в повестке дня заседания Священного синода Русской православной церкви (высший орган управления церковью) стала ситуация, которая сложилась вокруг Украинской православной церкви. Напомним, 27 мая экстренно созванный в Киеве Собор УПЦ принял постановление, в котором шла речь о «несогласии с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине». Это послужило поводом внести изменения в церковный устав, «свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ». Одновременно высший орган управления украинской церкви обратился к российским и украинским властям «с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие» (см. “Ъ” от 28 мая).

УПЦ является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии. В уставе говорится, что «УПЦ соединена с поместными православными церквями через Русскую православную церковь». УПЦ при этом считает себя правопреемницей древней Киевской митрополии (в пределах Украины) и бывшего Украинского экзархата РПЦ. По данным УПЦ, ее прихожанами являются 35 млн верующих (более 80% населения страны).

До начала «специальной военной операции», отметим, украинские власти не раз указывали на тесную связь УПЦ с Московским патриархатом. В противовес ей в 2018 году Киев решил образовать Православную церковь Украины (ПЦУ) при поддержке Вселенского патриарха Варфоломея. В январе 2019 года новая церковь получила от Константинопольского патриархата томос. Впрочем, большинство поместных православных церквей так и не признали ПЦУ легитимным образованием. На сегодняшний день из 15 поместных церквей так поступили только Константинопольская, Элладская, Кипрская и Александрийская церкви. Объявив о полной самостоятельности, в УПЦ выразили «глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии» и отметили, что не «теряют надежды» на возобновление отношений с ПЦУ.

В Московском патриархате сочли неуместным детально комментировать по горячим следам принятые УПЦ решения. Анализу ситуации было посвящено заседание Священного синода во вторник. Отметив «сохраняющееся давление на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской православной церкви со стороны представителей украинской государственной власти и экстремистски настроенной части украинского общества», члены синода предупредили, что «решение об изменении статуса УПЦ может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора РПЦ».

«Самочинные действия по изменению статуса УПЦ могут привести к появлению нового раскола внутри нее»,— говорится в постановлении синода.

Московский патриархат не ограничился грозными заявлениями в адрес украинских священнослужителей, но и предпринял серьезные кадровые перестановки. От занимаемой должности освобожден глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион. Он возглавлял эту влиятельную структуру, которую называют «церковным МИДом», с 2009 года. Причина отставки митрополита Илариона официально не разъяснена.

Между тем именно возглавляемое им ведомство отвечает за межцерковные отношения, поддерживает связи с религиозными общинами, правительственными, парламентскими, общественными организациями за рубежом, учреждениями, межправительственными, религиозными и общественными международными организациями. При участии митрополита Илариона, например, произошла первая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском. Новым главой ОВЦС назначен митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний.

«Отставка митрополита Илариона с поста главы ОВЦС на фоне острой для РПЦ фазы украинского кризиса показывает неудовлетворенность его работой на этом посту как со стороны патриарха, так и светской власти,— уверен руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Возможно, были недочеты в политике, некоторая самонадеянность, несбывшиеся прогнозы о реакции украинских иерархов на спецоперацию».

Он обращает внимание, что «со стороны ОВЦС после начала спецоперации ни российское ни западное общество не услышало никакой внятной решительной позиции»: «В кризисной ситуации оказалось, что у РПЦ вообще нет своей повестки дня, кроме речей патриарха». Господин Лункин также напоминает, что «именно во время управления митрополитом Иларионом внешнеполитическим ведомством обострились отношения между Москвой и Константинополем, была образована так называемая Православная церковь Украины, испортились отношения с Элладской, Кипрской и Александрийской церквами».

Его сменщик митрополит Антоний по церковным меркам молод — ему 37 лет. Он начал свою карьеру с должности референта председателя ОВЦС в 2007 году (тогда этот пост занимал патриарх Кирилл), а два года спустя стал личным секретарем патриарха Московского и всея Руси.

Роман Лункин подчеркивает то обстоятельство, что «Антоний — воспитанник Кирилла с семинарской скамьи», которого патриарх продвигал последовательно и по церковным меркам очень быстро по карьерной лестнице. «Антоний стал главой ОВЦС даже в более молодом возрасте, чем сам Кирилл (возглавил ОВЦС в 1989 году в возрасте 43 лет.— “Ъ”),— отмечает эксперт.— Это хорошо образованный, интеллигентный иерарх, долго живший в Западной Европе, по большей части в Италии». Он говорит, что «церковно-дипломатическими преимуществами Антония в нынешней ситуации» является то, что тот «не ругался в личных беседах с Варфоломеем (Вселенский патриарх.— “Ъ”)».

Павел Коробов