Минобороны сообщило о нанесении удара по военным объектам в Одессе

Российские военные ночью 19 июля нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Также целью была авиабаза Канатово в Кировоградской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, групповой удар был нанесен «высокоточным оружием морского и воздушного базирования». Господин Конашенков в ходе брифинга добавил, что цель удара была достигнута, и все назначенные объекты были поражены.

Обстрелы продолжаются второй день подряд. Вчера, 18 июля, Минобороны России сообщило, что был нанесен «групповой удар» по объектам, на которых «готовились террористические акты против РФ». Кремль назвал обстрелы Одесского порта «ударами возмездия» за атаку на Крымский мост.

В ночь на сегодня, 19 июля, взрывы произошли в Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что произошедшая атака стала самой масштабной с начала военной операции РФ. По данным украинских властей, в городе пострадали как минимум 12 человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер